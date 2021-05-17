Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210517/vozmeschenie-1732654999.html
Бизнесу Оренбуржья возместят до 350 тысяч рублей за торговлю в интернете
Бизнесу Оренбуржья возместят до 350 тысяч рублей за торговлю в интернете
Власти Оренбуржья выплатят из областного бюджета до 350 тысяч рублей предпринимателям, продвигающим продукцию регионального легпрома на электронных торговых... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:47
2021-05-17T15:47
оренбургская область
денис паслер
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152788/81/1527888195_0:160:3060:1881_1920x0_80_0_0_39cc3baa561101f10d052896c6fad4b7.jpg
ОРЕНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Власти Оренбуржья выплатят из областного бюджета до 350 тысяч рублей предпринимателям, продвигающим продукцию регионального легпрома на электронных торговых площадках и развивающим народные промыслы, сообщает пресс-служба правительства области.Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании правительства региона."Важно, что предприятия легкой промышленности смогут направить средства на работу с электронными торговыми площадками - сегодня серьезный объем реализуемых товаров легкой промышленности приходится именно на продажи через интернет", - цитируются в сообщении слова губернатора региона Дениса Паслера. Пресс-служба передает, что для предприятий народных промыслов также предусмотрена субсидия, с помощью которой они смогут покрыть до 50% от общего объема документально подтвержденных затрат на модернизацию и создание новых производств. Размер одной субсидии также не более 350 тысяч рублей. Сегодня в Оренбуржье статус регионального промысла носит пуховязание – все четыре предприятия, сохраняющие этот традиционный промысел, смогут воспользоваться новой формой региональной поддержки.Всего в бюджете региона на поддержку предприятий заложено 1,8 миллиона рублей, в следующем году сумма увеличится до 4,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210426/turizm-1729966574.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152788/81/1527888195_170:0:2891:2041_1920x0_80_0_0_d76a3e02000c7c86febce47c5479a697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис паслер, экономика

Бизнесу Оренбуржья возместят до 350 тысяч рублей за торговлю в интернете

15:47 17.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДемонстрация фальшивых и настоящих купюр в рамках пресс-конференции на тему: "Машиночитаемые защитные признаки на российских банкнотах" в Московской типографии Гознака
Демонстрация фальшивых и настоящих купюр в рамках пресс-конференции на тему: Машиночитаемые защитные признаки на российских банкнотах в Московской типографии Гознака - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Власти Оренбуржья выплатят из областного бюджета до 350 тысяч рублей предпринимателям, продвигающим продукцию регионального легпрома на электронных торговых площадках и развивающим народные промыслы, сообщает пресс-служба правительства области.
Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании правительства региона.
"Оренбургским предпринимателям возместят до 80% затрат за продвижение продукции легпрома на электронных торговых площадках, но не более 350 тысяч рублей. Субсидия предоставляется от общего объема документально подтвержденных затрат, понесенных предприятием (не более 350 тысяч рублей для одного предприятия в год)", - отметили в пресс-службе.
"Важно, что предприятия легкой промышленности смогут направить средства на работу с электронными торговыми площадками - сегодня серьезный объем реализуемых товаров легкой промышленности приходится именно на продажи через интернет", - цитируются в сообщении слова губернатора региона Дениса Паслера.
Пресс-служба передает, что для предприятий народных промыслов также предусмотрена субсидия, с помощью которой они смогут покрыть до 50% от общего объема документально подтвержденных затрат на модернизацию и создание новых производств. Размер одной субсидии также не более 350 тысяч рублей.
Сегодня в Оренбуржье статус регионального промысла носит пуховязание – все четыре предприятия, сохраняющие этот традиционный промысел, смогут воспользоваться новой формой региональной поддержки.
Всего в бюджете региона на поддержку предприятий заложено 1,8 миллиона рублей, в следующем году сумма увеличится до 4,3 миллиона рублей.
Улица Набережная в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 12:56Оренбургская область
Туризм в Оренбуржье может восстановиться уже в нынешнем году
 
Оренбургская областьДенис ПаслерЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Милонов назвал чиновников, которых нужно перевоспитать в Чечне
02:53Немецкие экологи хотят остановить строительство "Северного потока — 2"
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
Лента новостейМолния