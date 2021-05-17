https://ria.ru/20210517/vozmeschenie-1732654999.html

Бизнесу Оренбуржья возместят до 350 тысяч рублей за торговлю в интернете

Бизнесу Оренбуржья возместят до 350 тысяч рублей за торговлю в интернете

Власти Оренбуржья выплатят из областного бюджета до 350 тысяч рублей предпринимателям, продвигающим продукцию регионального легпрома на электронных торговых... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:47

2021-05-17T15:47

2021-05-17T15:47

оренбургская область

денис паслер

экономика

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ОРЕНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Власти Оренбуржья выплатят из областного бюджета до 350 тысяч рублей предпринимателям, продвигающим продукцию регионального легпрома на электронных торговых площадках и развивающим народные промыслы, сообщает пресс-служба правительства области.Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании правительства региона."Важно, что предприятия легкой промышленности смогут направить средства на работу с электронными торговыми площадками - сегодня серьезный объем реализуемых товаров легкой промышленности приходится именно на продажи через интернет", - цитируются в сообщении слова губернатора региона Дениса Паслера. Пресс-служба передает, что для предприятий народных промыслов также предусмотрена субсидия, с помощью которой они смогут покрыть до 50% от общего объема документально подтвержденных затрат на модернизацию и создание новых производств. Размер одной субсидии также не более 350 тысяч рублей. Сегодня в Оренбуржье статус регионального промысла носит пуховязание – все четыре предприятия, сохраняющие этот традиционный промысел, смогут воспользоваться новой формой региональной поддержки.Всего в бюджете региона на поддержку предприятий заложено 1,8 миллиона рублей, в следующем году сумма увеличится до 4,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210426/turizm-1729966574.html

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денис паслер, экономика