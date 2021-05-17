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Бизнесу Оренбуржья возместят до 350 тысяч рублей за торговлю в интернете
Бизнесу Оренбуржья возместят до 350 тысяч рублей за торговлю в интернете
Власти Оренбуржья выплатят из областного бюджета до 350 тысяч рублей предпринимателям, продвигающим продукцию регионального легпрома на электронных торговых... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:47
2021-05-17T15:47
2021-05-17T15:47
оренбургская область
денис паслер
экономика
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ОРЕНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Власти Оренбуржья выплатят из областного бюджета до 350 тысяч рублей предпринимателям, продвигающим продукцию регионального легпрома на электронных торговых площадках и развивающим народные промыслы, сообщает пресс-служба правительства области.Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании правительства региона."Важно, что предприятия легкой промышленности смогут направить средства на работу с электронными торговыми площадками - сегодня серьезный объем реализуемых товаров легкой промышленности приходится именно на продажи через интернет", - цитируются в сообщении слова губернатора региона Дениса Паслера. Пресс-служба передает, что для предприятий народных промыслов также предусмотрена субсидия, с помощью которой они смогут покрыть до 50% от общего объема документально подтвержденных затрат на модернизацию и создание новых производств. Размер одной субсидии также не более 350 тысяч рублей. Сегодня в Оренбуржье статус регионального промысла носит пуховязание – все четыре предприятия, сохраняющие этот традиционный промысел, смогут воспользоваться новой формой региональной поддержки.Всего в бюджете региона на поддержку предприятий заложено 1,8 миллиона рублей, в следующем году сумма увеличится до 4,3 миллиона рублей.
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денис паслер, экономика
ОРЕНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Власти Оренбуржья выплатят из областного бюджета до 350 тысяч рублей предпринимателям, продвигающим продукцию регионального легпрома на электронных торговых площадках и развивающим народные промыслы, сообщает пресс-служба правительства области.
Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании правительства региона.
"Оренбургским предпринимателям возместят до 80% затрат за продвижение продукции легпрома на электронных торговых площадках, но не более 350 тысяч рублей. Субсидия предоставляется от общего объема документально подтвержденных затрат, понесенных предприятием (не более 350 тысяч рублей для одного предприятия в год)", - отметили в пресс-службе.
"Важно, что предприятия легкой промышленности смогут направить средства на работу с электронными торговыми площадками - сегодня серьезный объем реализуемых товаров легкой промышленности приходится именно на продажи через интернет", - цитируются в сообщении слова губернатора региона Дениса Паслера
.
Пресс-служба передает, что для предприятий народных промыслов также предусмотрена субсидия, с помощью которой они смогут покрыть до 50% от общего объема документально подтвержденных затрат на модернизацию и создание новых производств. Размер одной субсидии также не более 350 тысяч рублей.
Сегодня в Оренбуржье статус регионального промысла носит пуховязание – все четыре предприятия, сохраняющие этот традиционный промысел, смогут воспользоваться новой формой региональной поддержки.
Всего в бюджете региона на поддержку предприятий заложено 1,8 миллиона рублей, в следующем году сумма увеличится до 4,3 миллиона рублей.