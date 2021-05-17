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https://ria.ru/20210517/vkontakte-1732676340.html
Вконтакте запустит видеозвонки более чем на 2000 участников одновременно
Вконтакте запустит видеозвонки более чем на 2000 участников одновременно
Этим летом ВКонтакте запустит бесплатные групповые видеозвонки на 2 048 человек одновременно. Это самое большое количество участников звонков среди соцсетей. Об РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:17
2021-05-17T17:17
вконтакте
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Этим летом ВКонтакте запустит бесплатные групповые видеозвонки на 2 048 человек одновременно. Это самое большое количество участников звонков среди соцсетей. Об этом 17 мая объявил технический директор ВКонтакте Александр Тоболь.Это обновление даст новые инструменты организаторам развлекательных и образовательных мероприятий. С помощью новой функции можно будет проводить масштабные онлайн-встречи. Делать это смогут не только организации, но и обычные пользователи.В звонках ВКонтакте нет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно по ссылке с приглашением без профиля в соцсети, доступны демонстрация экрана, запись и трансляция звонка, есть шумоподавление. Для тишины "в зале" достаточно выключить у всех микрофоны и выбрать, смогут ли они включить их обратно. Если пользователь захочет задать вопрос, он сможет написать его в чате или "поднять руку" — тогда администратор предоставит возможность высказаться.В сентябре 2020 года ВКонтакте запустила групповые видеозвонки на 128 человек. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве — смартфоне или ноутбуке.
https://ria.ru/20210511/vkontakte-1731817672.html
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вконтакте

Вконтакте запустит видеозвонки более чем на 2000 участников одновременно

17:17 17.05.2021
 
© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Depositphotos / IgorVetushko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Этим летом ВКонтакте запустит бесплатные групповые видеозвонки на 2 048 человек одновременно. Это самое большое количество участников звонков среди соцсетей. Об этом 17 мая объявил технический директор ВКонтакте Александр Тоболь.
Это обновление даст новые инструменты организаторам развлекательных и образовательных мероприятий. С помощью новой функции можно будет проводить масштабные онлайн-встречи. Делать это смогут не только организации, но и обычные пользователи.
Большой московский цирк возобновляет работу - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 17:26
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к циркам
В звонках ВКонтакте нет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно по ссылке с приглашением без профиля в соцсети, доступны демонстрация экрана, запись и трансляция звонка, есть шумоподавление. Для тишины "в зале" достаточно выключить у всех микрофоны и выбрать, смогут ли они включить их обратно. Если пользователь захочет задать вопрос, он сможет написать его в чате или "поднять руку" — тогда администратор предоставит возможность высказаться.
В сентябре 2020 года ВКонтакте запустила групповые видеозвонки на 128 человек. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве — смартфоне или ноутбуке.
 
ВКонтакте
 
 
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