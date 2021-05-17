https://ria.ru/20210517/vkontakte-1732676340.html

Вконтакте запустит видеозвонки более чем на 2000 участников одновременно

Вконтакте запустит видеозвонки более чем на 2000 участников одновременно

Этим летом ВКонтакте запустит бесплатные групповые видеозвонки на 2 048 человек одновременно. Это самое большое количество участников звонков среди соцсетей. Об РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:17

2021-05-17T17:17

2021-05-17T17:17

вконтакте

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Этим летом ВКонтакте запустит бесплатные групповые видеозвонки на 2 048 человек одновременно. Это самое большое количество участников звонков среди соцсетей. Об этом 17 мая объявил технический директор ВКонтакте Александр Тоболь.Это обновление даст новые инструменты организаторам развлекательных и образовательных мероприятий. С помощью новой функции можно будет проводить масштабные онлайн-встречи. Делать это смогут не только организации, но и обычные пользователи.В звонках ВКонтакте нет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно по ссылке с приглашением без профиля в соцсети, доступны демонстрация экрана, запись и трансляция звонка, есть шумоподавление. Для тишины "в зале" достаточно выключить у всех микрофоны и выбрать, смогут ли они включить их обратно. Если пользователь захочет задать вопрос, он сможет написать его в чате или "поднять руку" — тогда администратор предоставит возможность высказаться.В сентябре 2020 года ВКонтакте запустила групповые видеозвонки на 128 человек. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве — смартфоне или ноутбуке.

https://ria.ru/20210511/vkontakte-1731817672.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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