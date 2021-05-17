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Туризм
https://ria.ru/20210517/vetnam-1732652949.html
Власти Вьетнама отложили план по открытию границ для иностранных туристов
Власти Вьетнама отложили план по открытию границ для иностранных туристов
Ухудшение ситуации с COVID-19 рушит планы властей Вьетнама по возобновлению международного туризма в третьем квартале 2021 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:55
2021-05-17T16:55
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
сингапур (страна)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ухудшение ситуации с COVID-19 рушит планы властей Вьетнама по возобновлению международного туризма в третьем квартале 2021 года, сообщает АТОР.Во стране говорят о четвертой волне коронавируса. Так, 15 мая там было зарегистрировано рекордное количество новых случаев инфекции: 169 заболевших. В больницах и карантинных зонах изолировано около 30 тысяч жителей. Во вспышке обвиняют возвращающихся домой вьетнамцев, а также нелегальных мигрантов. Это побудило власти еще больше усилить контроль на границах с Китаем, Камбоджей и Лаосом, а также ужесточить карантин для прибывающих из-за рубежа. Теперь путешественников помещают в обсерватор на 21 день вместо прежних 14 дней.Правительство ввело более строгие правила перемещения по стране. Закрываются достопримечательности и пляжи. Туркомпании отменяют поездки в провинции, где регистрируются новые случаи коронавируса. Переговоры по созданию "туристического пузыря" с Южной Кореей, Таиландом, Тайванем, Малайзией и Сингапуром заморожены.Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом, но регулярных рейсов между странами нет. Кроме того, туристов в страну не пускают: въезд разрешен только высококвалифицированным специалистам и дипломатам. По оценке вьетнамских властей, ситуация с коронавирусом при действующих ограничениях будет взята под контроль к концу 2021 года. Только после этого можно будет говорить об открытии границ для иностранных гостей.
https://ria.ru/20210516/gretsiya-1732348434.html
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сингапур (страна), южная корея, вьетнам, лаос

Власти Вьетнама отложили план по открытию границ для иностранных туристов

16:55 17.05.2021
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаУ одного из храмов, Там Кок
У одного из храмов, Там Кок - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Ухудшение ситуации с COVID-19 рушит планы властей Вьетнама по возобновлению международного туризма в третьем квартале 2021 года, сообщает АТОР.
Во стране говорят о четвертой волне коронавируса. Так, 15 мая там было зарегистрировано рекордное количество новых случаев инфекции: 169 заболевших. В больницах и карантинных зонах изолировано около 30 тысяч жителей.
Во вспышке обвиняют возвращающихся домой вьетнамцев, а также нелегальных мигрантов. Это побудило власти еще больше усилить контроль на границах с Китаем, Камбоджей и Лаосом, а также ужесточить карантин для прибывающих из-за рубежа. Теперь путешественников помещают в обсерватор на 21 день вместо прежних 14 дней.
Правительство ввело более строгие правила перемещения по стране. Закрываются достопримечательности и пляжи. Туркомпании отменяют поездки в провинции, где регистрируются новые случаи коронавируса. Переговоры по созданию "туристического пузыря" с Южной Кореей, Таиландом, Тайванем, Малайзией и Сингапуром заморожены.
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Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом, но регулярных рейсов между странами нет. Кроме того, туристов в страну не пускают: въезд разрешен только высококвалифицированным специалистам и дипломатам.
По оценке вьетнамских властей, ситуация с коронавирусом при действующих ограничениях будет взята под контроль к концу 2021 года. Только после этого можно будет говорить об открытии границ для иностранных гостей.
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