https://ria.ru/20210517/ukraina-1732721613.html

В СНБО Украины обвинили оппозицию в дублировании "нарративов" России

В СНБО Украины обвинили оппозицию в дублировании "нарративов" России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал заявление партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T22:16

2021-05-17T22:16

2021-05-17T22:16

россия

алексей данилов

оппозиционная платформа - за жизнь

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 17 мая - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал заявление партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ ) о политической ситуации в стране, заявив, что политсила буквально дублирует "нарративы" РФ.Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в понедельник обратилась к европейским лидерам, руководству международных компаний и послам "Большой семерки" с заявлением, в котором указала на попытку властей устроить "травлю инакомыслия" для подавления экономических конкурентов, а также на вину Киева в продолжении конфликта в Донбассе.По его словам, "Оппозиционная платформа" является оппозицией не к власти, а к украинскому государству в целом."Мы имеем оппозицию не к власти, а оппозицию к государству, к самому факту его существования. Лицемерие заявлений руководителей фактически российского политического представительства в Украине - партии ОПЗЖ - вряд ли может удивить, особенно учитывая, что они выписываются по лекалам "школы" пропагандистов им. Симоньян. Но дерзость последнего партийного обращения относительно политической ситуации в Украине вызывает особое недоумение", - считает Данилов.Также секретарь СНБО назвал ОПЗЖ филиалом "Единой России" в Украине и обвинил политсилу в угрозах.

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

https://ria.ru/20210516/arest-1732490603.html

россия

киев

украина

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россия, алексей данилов, оппозиционная платформа - за жизнь, киев, украина, в мире