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В СНБО Украины обвинили оппозицию в дублировании "нарративов" России
В СНБО Украины обвинили оппозицию в дублировании "нарративов" России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал заявление партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T22:16
2021-05-17T22:16
россия
алексей данилов
оппозиционная платформа - за жизнь
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 17 мая - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал заявление партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ ) о политической ситуации в стране, заявив, что политсила буквально дублирует "нарративы" РФ.Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в понедельник обратилась к европейским лидерам, руководству международных компаний и послам "Большой семерки" с заявлением, в котором указала на попытку властей устроить "травлю инакомыслия" для подавления экономических конкурентов, а также на вину Киева в продолжении конфликта в Донбассе.По его словам, "Оппозиционная платформа" является оппозицией не к власти, а к украинскому государству в целом."Мы имеем оппозицию не к власти, а оппозицию к государству, к самому факту его существования. Лицемерие заявлений руководителей фактически российского политического представительства в Украине - партии ОПЗЖ - вряд ли может удивить, особенно учитывая, что они выписываются по лекалам "школы" пропагандистов им. Симоньян. Но дерзость последнего партийного обращения относительно политической ситуации в Украине вызывает особое недоумение", - считает Данилов.Также секретарь СНБО назвал ОПЗЖ филиалом "Единой России" в Украине и обвинил политсилу в угрозах.
https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html
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россия, алексей данилов, оппозиционная платформа - за жизнь, киев, украина, в мире

В СНБО Украины обвинили оппозицию в дублировании "нарративов" России

22:16 17.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 мая - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал заявление партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ ) о политической ситуации в стране, заявив, что политсила буквально дублирует "нарративы" РФ.
Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в понедельник обратилась к европейским лидерам, руководству международных компаний и послам "Большой семерки" с заявлением, в котором указала на попытку властей устроить "травлю инакомыслия" для подавления экономических конкурентов, а также на вину Киева в продолжении конфликта в Донбассе.
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"ОПЗЖ фактически дублирует и развивает российские пропагандистские нарративы о "травле инакомыслия", "внутреннем конфликте", "притеснении русского языка" и прочий кремлевский бред", - написал Данилов в Facebook.

По его словам, "Оппозиционная платформа" является оппозицией не к власти, а к украинскому государству в целом.
"Мы имеем оппозицию не к власти, а оппозицию к государству, к самому факту его существования. Лицемерие заявлений руководителей фактически российского политического представительства в Украине - партии ОПЗЖ - вряд ли может удивить, особенно учитывая, что они выписываются по лекалам "школы" пропагандистов им. Симоньян. Но дерзость последнего партийного обращения относительно политической ситуации в Украине вызывает особое недоумение", - считает Данилов.
Также секретарь СНБО назвал ОПЗЖ филиалом "Единой России" в Украине и обвинил политсилу в угрозах.
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