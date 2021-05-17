В СНБО Украины обвинили оппозицию в дублировании "нарративов" России
КИЕВ, 17 мая - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал заявление партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ ) о политической ситуации в стране, заявив, что политсила буквально дублирует "нарративы" РФ.
Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в понедельник обратилась к европейским лидерам, руководству международных компаний и послам "Большой семерки" с заявлением, в котором указала на попытку властей устроить "травлю инакомыслия" для подавления экономических конкурентов, а также на вину Киева в продолжении конфликта в Донбассе.
"ОПЗЖ фактически дублирует и развивает российские пропагандистские нарративы о "травле инакомыслия", "внутреннем конфликте", "притеснении русского языка" и прочий кремлевский бред", - написал Данилов в Facebook.
По его словам, "Оппозиционная платформа" является оппозицией не к власти, а к украинскому государству в целом.
"Мы имеем оппозицию не к власти, а оппозицию к государству, к самому факту его существования. Лицемерие заявлений руководителей фактически российского политического представительства в Украине - партии ОПЗЖ - вряд ли может удивить, особенно учитывая, что они выписываются по лекалам "школы" пропагандистов им. Симоньян. Но дерзость последнего партийного обращения относительно политической ситуации в Украине вызывает особое недоумение", - считает Данилов.
Также секретарь СНБО назвал ОПЗЖ филиалом "Единой России" в Украине и обвинил политсилу в угрозах.