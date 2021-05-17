https://ria.ru/20210517/ukraina-1732720890.html

Аксенов рассказал об украинской "диванной армии"

Аксенов рассказал об украинской "диванной армии"

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Украине создан специальный проект по дестабилизации ситуации в Крыму, этот проект патронируют американцы. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T22:01

2021-05-17T22:01

2021-05-17T22:01

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

сергей аксенов (политик)

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Украине создан специальный проект по дестабилизации ситуации в Крыму, этот проект патронируют американцы."Мы знаем, что украинскими властями при содействии американцев, по сути, это американцы патронируют проект, создана украинская "диванная армия", которая работает в чистом виде по Крыму. Любой вопрос, любая конфликтная ситуация, независимо на какой почве, даже на бытовой, возникающая в Крыму, активно распространяется и поддерживается из-за рубежа. Большие силы и большие деньги выделены на то, чтобы с помощью интернета иметь возможность раскачать ситуацию в общем в Российской Федерации, в российском Крыму особенно", - сказал Аксенов в эфире крымско-татарского канала "Миллет".При этом, по его словам, безопасность крымчан обеспечена в полной объеме."С военной точки зрения, Крым превращен в неприступную крепость. Частей и подразделений вооруженных сил боле чем достаточно, чтобы ответить на любую угрозу. Плюс это подразделения Федеральной службы безопасности, Росгвардии и так далее", - сказал Аксенов.

https://ria.ru/20210411/ukraina-1727679688.html

россия

украина

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сергей аксенов (политик), украина, в мире