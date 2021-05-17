https://ria.ru/20210517/ukraina-1732707382.html

Украина внесла в черный список создателей фильма про российских офицеров

Украина внесла в черный список создателей фильма про российских офицеров

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список шесть человек, которые занимались созданием фильма "Пункт пропуска. Офицерская... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T19:46

2021-05-17T19:46

2021-05-17T19:46

украина

в мире

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КИЕВ, 17 мая – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список шесть человек, которые занимались созданием фильма "Пункт пропуска. Офицерская история", сообщает пресс-служба министерства.В понедельник в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, попали Зачиняев Александр Александрович, Карпов Валерий Александрович, Рудкевич Леонид Юрьевич, Соколова Вера Сергеевна, Соловьев Иван Николаевич и Ширяев Евгений Александрович.В настоящее время в черном списке минкультуры Украины находятся 187 человек.В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.

https://ria.ru/20210429/morgenshtern-1730533112.html

украина

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