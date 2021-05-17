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Украина внесла в черный список создателей фильма про российских офицеров
Украина внесла в черный список создателей фильма про российских офицеров
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список шесть человек, которые занимались созданием фильма "Пункт пропуска. Офицерская... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T19:46
2021-05-17T19:46
украина
в мире
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КИЕВ, 17 мая – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список шесть человек, которые занимались созданием фильма "Пункт пропуска. Офицерская история", сообщает пресс-служба министерства.В понедельник в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, попали Зачиняев Александр Александрович, Карпов Валерий Александрович, Рудкевич Леонид Юрьевич, Соколова Вера Сергеевна, Соловьев Иван Николаевич и Ширяев Евгений Александрович.В настоящее время в черном списке минкультуры Украины находятся 187 человек.В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.
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украина, в мире

Украина внесла в черный список создателей фильма про российских офицеров

19:46 17.05.2021
 
© РИА НовостиМинистерство культуры Украины
Министерство культуры Украины - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 мая – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список шесть человек, которые занимались созданием фильма "Пункт пропуска. Офицерская история", сообщает пресс-служба министерства.
В понедельник в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, попали Зачиняев Александр Александрович, Карпов Валерий Александрович, Рудкевич Леонид Юрьевич, Соколова Вера Сергеевна, Соловьев Иван Николаевич и Ширяев Евгений Александрович.
В настоящее время в черном списке минкультуры Украины находятся 187 человек.
В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.
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