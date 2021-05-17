Украинская оппозиция обратилась к ЕС и G7 из-за "травли инакомыслия"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратилась к европейским лидерам, руководству международных компаний и послам "Большой семерки" с заявлением, в котором указала на попытку властей устроить "травлю инакомыслия" для подавления экономических конкурентов, а также на вину Киева в продолжении конфликта в Донбассе, сообщил член партии Ренат Кузьмин.
На прошлой неделе Киевский суд отправил главу "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны".
"Сегодня утром ОПЗЖ обратилась к лидерам стран-членов Евросоюза и Совета Европы, включая Россию, руководителям влиятельных международных организаций и послам G7 с заявлением о политической ситуации в Украине, которая давно вышла из правового поля и превратилась в массовую политическую травлю инакомыслия", - написал Кузьмин в своем Telegram в понедельник.
Он отметил, что одним из последствий политики Киева стала эскалация конфликта в Донбассе, который, по мнению партии, способен потенциально "перерасти в большую войну в Европе и к которой определенные силы на Украине сознательно ведут дело".
"Официальный Киев рассматривает конфликт на Донбассе, как исключительно агрессию Российской Федерации, в то время как ОПЗЖ считает, что данный конфликт во многом обусловлен внутренней политикой украинской власти. Официальная пропаганда поощряет военную истерию и призывы расправляться со сторонниками мира в Украине по законам военного времени, уничтожать их без суда и следствия", - добавил Кузьмин.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" в своем обращении предложила всем, кто хочет бороться за сохранение мира в Европе, объединить усилия и создать условия для окончания военного конфликта в Донбассе и прекращения преследования украинских политиков и активистов, выступающих за дипломатическое решение проблем и осудить незаконные действия властей Украины.
"Подавление свободы слова и репрессии против политической оппозиции в Украине власть списывает на издержки противостояния с Россией. Хотя при этом многие представители режима президента Украины Владимира Зеленского и близкие к нему олигархи продолжают вести бизнес с Россией, получают выгоду от транзита российского газа через украинскую территорию, расширяют поставки электроэнергии и топлива. Иными словами, "война с Россией" является лишь ширмой для подавления конкурентов и принуждения Запада к игнорированию системной коррупции, срыва реформ, монополизации целых секторов экономики близкими к Зеленскому бизнесменами", - процитировал Кузьмин отрывок из обращения.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.