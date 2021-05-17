Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/ukraina-1732624517.html
Украинская оппозиция обратилась к ЕС и G7 из-за "травли инакомыслия"
Украинская оппозиция обратилась к ЕС и G7 из-за "травли инакомыслия"
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратилась к европейским лидерам, руководству международных компаний и послам "Большой семерки" с... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:31
2021-05-17T13:31
оппозиционная платформа - за жизнь
ренат кузьмин
виктор медведчук
g7
евросоюз
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732176164_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_520b1ac4ff99bbe70b126715520880b6.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратилась к европейским лидерам, руководству международных компаний и послам "Большой семерки" с заявлением, в котором указала на попытку властей устроить "травлю инакомыслия" для подавления экономических конкурентов, а также на вину Киева в продолжении конфликта в Донбассе, сообщил член партии Ренат Кузьмин.На прошлой неделе Киевский суд отправил главу "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны"."Сегодня утром ОПЗЖ обратилась к лидерам стран-членов Евросоюза и Совета Европы, включая Россию, руководителям влиятельных международных организаций и послам G7 с заявлением о политической ситуации в Украине, которая давно вышла из правового поля и превратилась в массовую политическую травлю инакомыслия", - написал Кузьмин в своем Telegram в понедельник.Он отметил, что одним из последствий политики Киева стала эскалация конфликта в Донбассе, который, по мнению партии, способен потенциально "перерасти в большую войну в Европе и к которой определенные силы на Украине сознательно ведут дело"."Официальный Киев рассматривает конфликт на Донбассе, как исключительно агрессию Российской Федерации, в то время как ОПЗЖ считает, что данный конфликт во многом обусловлен внутренней политикой украинской власти. Официальная пропаганда поощряет военную истерию и призывы расправляться со сторонниками мира в Украине по законам военного времени, уничтожать их без суда и следствия", - добавил Кузьмин."Оппозиционная платформа - За жизнь" в своем обращении предложила всем, кто хочет бороться за сохранение мира в Европе, объединить усилия и создать условия для окончания военного конфликта в Донбассе и прекращения преследования украинских политиков и активистов, выступающих за дипломатическое решение проблем и осудить незаконные действия властей Украины."Подавление свободы слова и репрессии против политической оппозиции в Украине власть списывает на издержки противостояния с Россией. Хотя при этом многие представители режима президента Украины Владимира Зеленского и близкие к нему олигархи продолжают вести бизнес с Россией, получают выгоду от транзита российского газа через украинскую территорию, расширяют поставки электроэнергии и топлива. Иными словами, "война с Россией" является лишь ширмой для подавления конкурентов и принуждения Запада к игнорированию системной коррупции, срыва реформ, монополизации целых секторов экономики близкими к Зеленскому бизнесменами", - процитировал Кузьмин отрывок из обращения.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20210517/medvedchuk-1732613011.html
https://ria.ru/20210511/obyski-1731823787.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732176164_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_0c08537bac177dc8ddccd055d355e203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, ренат кузьмин, виктор медведчук, g7, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире

Украинская оппозиция обратилась к ЕС и G7 из-за "травли инакомыслия"

13:31 17.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратилась к европейским лидерам, руководству международных компаний и послам "Большой семерки" с заявлением, в котором указала на попытку властей устроить "травлю инакомыслия" для подавления экономических конкурентов, а также на вину Киева в продолжении конфликта в Донбассе, сообщил член партии Ренат Кузьмин.
На прошлой неделе Киевский суд отправил главу "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны".
"Сегодня утром ОПЗЖ обратилась к лидерам стран-членов Евросоюза и Совета Европы, включая Россию, руководителям влиятельных международных организаций и послам G7 с заявлением о политической ситуации в Украине, которая давно вышла из правового поля и превратилась в массовую политическую травлю инакомыслия", - написал Кузьмин в своем Telegram в понедельник.
Он отметил, что одним из последствий политики Киева стала эскалация конфликта в Донбассе, который, по мнению партии, способен потенциально "перерасти в большую войну в Европе и к которой определенные силы на Украине сознательно ведут дело".
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
12:39
В Кремле заявили, что не рассматривают возможность обмена Медведчука
"Официальный Киев рассматривает конфликт на Донбассе, как исключительно агрессию Российской Федерации, в то время как ОПЗЖ считает, что данный конфликт во многом обусловлен внутренней политикой украинской власти. Официальная пропаганда поощряет военную истерию и призывы расправляться со сторонниками мира в Украине по законам военного времени, уничтожать их без суда и следствия", - добавил Кузьмин.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" в своем обращении предложила всем, кто хочет бороться за сохранение мира в Европе, объединить усилия и создать условия для окончания военного конфликта в Донбассе и прекращения преследования украинских политиков и активистов, выступающих за дипломатическое решение проблем и осудить незаконные действия властей Украины.
"Подавление свободы слова и репрессии против политической оппозиции в Украине власть списывает на издержки противостояния с Россией. Хотя при этом многие представители режима президента Украины Владимира Зеленского и близкие к нему олигархи продолжают вести бизнес с Россией, получают выгоду от транзита российского газа через украинскую территорию, расширяют поставки электроэнергии и топлива. Иными словами, "война с Россией" является лишь ширмой для подавления конкурентов и принуждения Запада к игнорированию системной коррупции, срыва реформ, монополизации целых секторов экономики близкими к Зеленскому бизнесменами", - процитировал Кузьмин отрывок из обращения.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
Экран телевизора с интернет-трансляцией телеканала ZIK - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 17:45
"Оппозиционная платформа" назвала обыски у Медведчука местью и расправой
 
Оппозиционная платформа - За жизньРенат КузьминВиктор МедведчукG7ЕвросоюзВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Милонов назвал чиновников, которых нужно перевоспитать в Чечне
02:53Немецкие экологи хотят остановить строительство "Северного потока — 2"
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
Лента новостейМолния