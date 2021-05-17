https://ria.ru/20210517/ukraina-1732617906.html

Песков: Россия остается открытой для дружественного диалога с Киевом

Песков: Россия остается открытой для дружественного диалога с Киевом

Москва вынуждена реагировать на действия Киева и не является первоисточником санкций и активизации военных на границе, Россия была и остается открытой для... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:05

2021-05-17T13:05

2021-05-17T13:12

россия

дмитрий песков

москва

киев

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва вынуждена реагировать на действия Киева и не является первоисточником санкций и активизации военных на границе, Россия была и остается открытой для дружественного диалога и нормализации отношений с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков отметил, что больше вражеской риторики "мы слышим все-таки с Украины"."Вы поймите, Россия не является первоисточником различных фобий. Россия не является первоисточником каких-то санкций. Россия не является первоисточником концентрации каких-то вооруженных сил на границе и так далее. Россия реагирует на это. Это очень важно отмечать и констатировать", - подчеркнул Песков.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, москва, киев