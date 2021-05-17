Песков: Россия остается открытой для дружественного диалога с Киевом
13:05 17.05.2021 (обновлено: 13:12 17.05.2021)
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва вынуждена реагировать на действия Киева и не является первоисточником санкций и активизации военных на границе, Россия была и остается открытой для дружественного диалога и нормализации отношений с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия в целом делает все необходимое для того, чтобы на фоне непредсказуемости и враждебности многих соседей обеспечить свою собственную безопасность. При этом Россия была и остается открытой для дружественного диалога, для попыток по нормализации отношений. Об этом тоже говорил президент (РФ Владимир) Путин. И наверное, вот эти его слова нужно ставить во главу угла", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что больше вражеской риторики "мы слышим все-таки с Украины".
"Вы поймите, Россия не является первоисточником различных фобий. Россия не является первоисточником каких-то санкций. Россия не является первоисточником концентрации каких-то вооруженных сил на границе и так далее. Россия реагирует на это. Это очень важно отмечать и констатировать", - подчеркнул Песков.