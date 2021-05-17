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Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил об истории Украины
Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил об истории Украины
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram президента Украины Владимира Зеленского за слова о Европе и напомнил ему историю его страны. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T01:37
2021-05-17T09:40
россия
алексей пушков
владимир зеленский
европа
ссср
украина
в мире
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"Украины не существовало": Пушков указал на ошибку Зеленского
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram президента Украины Владимира Зеленского за слова о Европе и напомнил ему историю его страны.Ранее Зеленский в Instagram заявил, что "Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины".Парламентарий указал, что этот тезис не подтверждается историей континента.Сенатор добавил, что Европа исторически существовала без Украины, и такое положение дел оставалось бы и сегодня, если бы не распад Советского Союза. Пушков подчеркнул, что по этой причине "претензии Украины на исконную "европейскость" столь нелепы и натужливы".
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россия, алексей пушков, владимир зеленский, европа, ссср, украина, в мире

Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил об истории Украины

01:37 17.05.2021 (обновлено: 09:40 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram президента Украины Владимира Зеленского за слова о Европе и напомнил ему историю его страны.
Ранее Зеленский в Instagram заявил, что "Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины".
Парламентарий указал, что этот тезис не подтверждается историей континента.

"Со времен Карла Великого Европа существовала, не подозревая о существовании Украины по той причине, что ее до XX века не было. На континенте возникали новые государства, королевства и империи, но Украины среди них не наблюдалось, а ее нынешние территории входили в состав других государств. Не было даже такого названия. Этими безымянными землями правили крымские ханы и польские шляхтичи, австро-венгерские короли и русские императоры, и никто из них не мог даже представить себе, что Европа невозможна без Украины — за ее отсутствием. Да и сейчас Украина в лучшем случае — пришлая падчерица Европы: содержать не очень хочется, а выгнать невозможно", — написал Пушков.

Сенатор добавил, что Европа исторически существовала без Украины, и такое положение дел оставалось бы и сегодня, если бы не распад Советского Союза. Пушков подчеркнул, что по этой причине "претензии Украины на исконную "европейскость" столь нелепы и натужливы".
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
Вчера, 06:04
Сенатор Пушков ответил на слова Зеленского об Украине как центре Европы
 
РоссияАлексей ПушковВладимир ЗеленскийЕвропаСССРУкраинаВ мире
 
 
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