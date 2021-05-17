https://ria.ru/20210517/ukraina-1732564510.html

Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил об истории Украины

Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил об истории Украины

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram президента Украины Владимира Зеленского за слова о Европе и напомнил ему историю его страны. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T01:37

2021-05-17T01:37

2021-05-17T09:40

россия

алексей пушков

владимир зеленский

европа

ссср

украина

в мире

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"Украины не существовало": Пушков указал на ошибку Зеленского

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram президента Украины Владимира Зеленского за слова о Европе и напомнил ему историю его страны.Ранее Зеленский в Instagram заявил, что "Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины".Парламентарий указал, что этот тезис не подтверждается историей континента.Сенатор добавил, что Европа исторически существовала без Украины, и такое положение дел оставалось бы и сегодня, если бы не распад Советского Союза. Пушков подчеркнул, что по этой причине "претензии Украины на исконную "европейскость" столь нелепы и натужливы".

https://ria.ru/20210516/ukraina-1732491994.html

россия

европа

ссср

украина

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россия, алексей пушков, владимир зеленский, европа, ссср, украина, в мире