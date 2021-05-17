Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил об истории Украины
01:37 17.05.2021 (обновлено: 09:40 17.05.2021)
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram президента Украины Владимира Зеленского за слова о Европе и напомнил ему историю его страны.
Ранее Зеленский в Instagram заявил, что "Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины".
Парламентарий указал, что этот тезис не подтверждается историей континента.
"Со времен Карла Великого Европа существовала, не подозревая о существовании Украины по той причине, что ее до XX века не было. На континенте возникали новые государства, королевства и империи, но Украины среди них не наблюдалось, а ее нынешние территории входили в состав других государств. Не было даже такого названия. Этими безымянными землями правили крымские ханы и польские шляхтичи, австро-венгерские короли и русские императоры, и никто из них не мог даже представить себе, что Европа невозможна без Украины — за ее отсутствием. Да и сейчас Украина в лучшем случае — пришлая падчерица Европы: содержать не очень хочется, а выгнать невозможно", — написал Пушков.
Сенатор добавил, что Европа исторически существовала без Украины, и такое положение дел оставалось бы и сегодня, если бы не распад Советского Союза. Пушков подчеркнул, что по этой причине "претензии Украины на исконную "европейскость" столь нелепы и натужливы".