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Блинкен назвал Россию угрозой для Европы
Блинкен назвал Россию угрозой для Европы
США и Дания обеспокоены угрозой, которую Россия, по их мнению, представляет для Европы в сфере энергетики и из-за ситуации на границе с Украиной, заявил... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:57
2021-05-17T15:40
allseas
северный поток — 2
энтони блинкен
донецкая народная республика
германия
в мире
россия
европа
сша
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США и Дания обеспокоены угрозой, которую Россия, по их мнению, представляет для Европы в сфере энергетики и из-за ситуации на границе с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом пресс-конференции."Мы также разделяем обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания военного присутствия на границе с Украиной, и угрозы для европейской энергетической безопасности, исходящей от газопровода "Северный поток 2", - заявил Блинкен."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, власти которой в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. В РФ заявляли, что не поставляют ополченцам Донбасса военной техники, боеприпасов и другой помощи, а утверждения о якобы присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны.Кроме того, Запад выражал обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. На это в Москве заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html
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германия
россия
европа
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allseas, северный поток — 2, энтони блинкен, донецкая народная республика, германия, в мире, россия, европа, сша

Блинкен назвал Россию угрозой для Европы

14:57 17.05.2021 (обновлено: 15:40 17.05.2021)
 
© AP Photo / Ben Stansall, Pool Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AP Photo / Ben Stansall, Pool
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США и Дания обеспокоены угрозой, которую Россия, по их мнению, представляет для Европы в сфере энергетики и из-за ситуации на границе с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом пресс-конференции.
"Мы также разделяем обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания военного присутствия на границе с Украиной, и угрозы для европейской энергетической безопасности, исходящей от газопровода "Северный поток 2", - заявил Блинкен.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, власти которой в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. В РФ заявляли, что не поставляют ополченцам Донбасса военной техники, боеприпасов и другой помощи, а утверждения о якобы присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны.
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Когда Россия достроит "Северный поток — 2"
Кроме того, Запад выражал обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. На это в Москве заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
 
AllseasСеверный поток — 2Энтони БлинкенДонецкая Народная РеспубликаГерманияВ миреРоссияЕвропаСША
 
 
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