https://ria.ru/20210517/udar-1732650150.html

США призвали Израиль обосновать удар по зданию с офисами СМИ

США призвали Израиль обосновать удар по зданию с офисами СМИ

США призвали Израиль обосновать нанесенный 15 мая удар по офисам международных СМИ в Газе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:21

2021-05-17T15:21

2021-05-17T15:32

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

энтони блинкен

сектор газа

хамас

сша

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732452469_51:423:2940:2048_1920x0_80_0_0_2a6ccdbb8378f43e03200f579a42ca5c.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США призвали Израиль обосновать нанесенный 15 мая удар по офисам международных СМИ в Газе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.В субботу израильские ВВС нанесли удар по 15-этажному зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, объяснив удар тем, что в здании находился разведывательный штаб движения ХАМАС, использовавший работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. В этом здании также находились квартиры и офисы различных компаний.На уточняющий вопрос журналиста по поводу запрошенной информации Блинкен ответил, что "не видел никаких данных" касательно нанесенного удара.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории выпущено более 3 тысяч ракет, около 1 210 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.

https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html

https://ria.ru/20210515/izrail-1732464310.html

сектор газа

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, энтони блинкен, сектор газа, хамас, сша, израиль, в мире