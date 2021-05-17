США призвали Израиль обосновать удар по зданию с офисами СМИ
15:21 17.05.2021 (обновлено: 15:32 17.05.2021)
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США призвали Израиль обосновать нанесенный 15 мая удар по офисам международных СМИ в Газе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
В субботу израильские ВВС нанесли удар по 15-этажному зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, объяснив удар тем, что в здании находился разведывательный штаб движения ХАМАС, использовавший работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. В этом здании также находились квартиры и офисы различных компаний.
"Как вы знаете, президент (США Джо) Байден и другие члены администрации напрямую выразили обеспокоенность израильским коллегам по поводу безопасности журналистов, работающих в Газе. Мы подчеркнули важность их защиты. Вскоре после удара мы запросили дополнительную информацию относительно его обоснования", - заявил Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.
На уточняющий вопрос журналиста по поводу запрошенной информации Блинкен ответил, что "не видел никаких данных" касательно нанесенного удара.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории выпущено более 3 тысяч ракет, около 1 210 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.