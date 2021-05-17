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США призвали Израиль обосновать удар по зданию с офисами СМИ
США призвали Израиль обосновать удар по зданию с офисами СМИ
США призвали Израиль обосновать нанесенный 15 мая удар по офисам международных СМИ в Газе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:21
2021-05-17T15:32
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
энтони блинкен
сектор газа
хамас
сша
израиль
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США призвали Израиль обосновать нанесенный 15 мая удар по офисам международных СМИ в Газе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.В субботу израильские ВВС нанесли удар по 15-этажному зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, объяснив удар тем, что в здании находился разведывательный штаб движения ХАМАС, использовавший работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. В этом здании также находились квартиры и офисы различных компаний.На уточняющий вопрос журналиста по поводу запрошенной информации Блинкен ответил, что "не видел никаких данных" касательно нанесенного удара.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории выпущено более 3 тысяч ракет, около 1 210 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.
https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html
https://ria.ru/20210515/izrail-1732464310.html
сектор газа
сша
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, энтони блинкен, сектор газа, хамас, сша, израиль, в мире

США призвали Израиль обосновать удар по зданию с офисами СМИ

15:21 17.05.2021 (обновлено: 15:32 17.05.2021)
 
© REUTERS / Mohammed SalemОбрушение здания в Газе, где располагались офисы международных СМИ
Обрушение здания в Газе, где располагались офисы международных СМИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США призвали Израиль обосновать нанесенный 15 мая удар по офисам международных СМИ в Газе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
В субботу израильские ВВС нанесли удар по 15-этажному зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, объяснив удар тем, что в здании находился разведывательный штаб движения ХАМАС, использовавший работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. В этом здании также находились квартиры и офисы различных компаний.
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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"Как вы знаете, президент (США Джо) Байден и другие члены администрации напрямую выразили обеспокоенность израильским коллегам по поводу безопасности журналистов, работающих в Газе. Мы подчеркнули важность их защиты. Вскоре после удара мы запросили дополнительную информацию относительно его обоснования", - заявил Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.

На уточняющий вопрос журналиста по поводу запрошенной информации Блинкен ответил, что "не видел никаких данных" касательно нанесенного удара.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории выпущено более 3 тысяч ракет, около 1 210 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.
Разрушенное здания в Газе, где располагались офисы международных СМИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуЭнтони БлинкенСектор ГазаХамасСШАИзраильВ мире
 
 
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