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Израиль нанес удар по подводной лодке ХАМАС
Израиль нанес удар по подводной лодке ХАМАС
ВМС И ВВС Израиля нанесли удар по субмарине правящего в секторе Газа движения ХАМАС у берегов анклава, сообщила пресс-служба армии еврейского государства. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:13
2021-05-17T15:56
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ввс израиля
сектор газа
хамас
палестина
израиль
безопасность
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. ВМС И ВВС Израиля нанесли удар по субмарине правящего в секторе Газа движения ХАМАС у берегов анклава, сообщила пресс-служба армии еврейского государства."Сегодня, используя воздушную разведку и ВМС, ЦАХАЛ заметил несколько подозреваемых на судне, которое, предположительно, являлось подводным военно-морским оружием ХАМАС. Судно транспортировали к берегу, предположительно, для совершения теракта в израильских водах. Некоторое время назад боевой корабль и самолет ЦАХАЛа нанесли удар по операторам и оружию, чтобы устранить угрозу", - говорится в сообщении военных.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Как сообщил посол Палестины в Москве, число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 218, среди жертв - 58 детей.
сектор газа
палестина
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ввс израиля, сектор газа, хамас, палестина, израиль, безопасность, в мире

Израиль нанес удар по подводной лодке ХАМАС

14:13 17.05.2021 (обновлено: 15:56 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Ариэль Спорн / Перейти в фотобанкСледы от ракет в небе над Ашкелоном, Израиль
Следы от ракет в небе над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Ариэль Спорн
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. ВМС И ВВС Израиля нанесли удар по субмарине правящего в секторе Газа движения ХАМАС у берегов анклава, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.
"Сегодня, используя воздушную разведку и ВМС, ЦАХАЛ заметил несколько подозреваемых на судне, которое, предположительно, являлось подводным военно-морским оружием ХАМАС. Судно транспортировали к берегу, предположительно, для совершения теракта в израильских водах. Некоторое время назад боевой корабль и самолет ЦАХАЛа нанесли удар по операторам и оружию, чтобы устранить угрозу", - говорится в сообщении военных.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Как сообщил посол Палестины в Москве, число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 218, среди жертв - 58 детей.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуВВС ИзраиляСектор ГазаХамасПалестинаИзраильБезопасностьВ мире
 
 
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