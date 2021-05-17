https://ria.ru/20210517/udar-1732635215.html

Израиль нанес удар по подводной лодке ХАМАС

Израиль нанес удар по подводной лодке ХАМАС

ВМС И ВВС Израиля нанесли удар по субмарине правящего в секторе Газа движения ХАМАС у берегов анклава, сообщила пресс-служба армии еврейского государства. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:13

2021-05-17T14:13

2021-05-17T15:56

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ввс израиля

сектор газа

хамас

палестина

израиль

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732579299_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_b4630642b1d6f35e42608993aeeaffc0.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. ВМС И ВВС Израиля нанесли удар по субмарине правящего в секторе Газа движения ХАМАС у берегов анклава, сообщила пресс-служба армии еврейского государства."Сегодня, используя воздушную разведку и ВМС, ЦАХАЛ заметил несколько подозреваемых на судне, которое, предположительно, являлось подводным военно-морским оружием ХАМАС. Судно транспортировали к берегу, предположительно, для совершения теракта в израильских водах. Некоторое время назад боевой корабль и самолет ЦАХАЛа нанесли удар по операторам и оружию, чтобы устранить угрозу", - говорится в сообщении военных.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Как сообщил посол Палестины в Москве, число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 218, среди жертв - 58 детей.

сектор газа

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ввс израиля, сектор газа, хамас, палестина, израиль, безопасность, в мире