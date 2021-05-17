https://ria.ru/20210517/udar-1732575016.html
Израиль нанес серию ударов по системе туннелей ХАМАС
Израиль нанес серию ударов по системе туннелей ХАМАС
Армия Израиля нанесла третью серию ударов по системе тоннелей правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Метро", поразив 15 километров подземных сооружений на... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:28
2021-05-17T08:28
2021-05-17T08:42
сектор газа
палестина
безопасность
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
армия обороны израиля
хамас
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732449540_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_8acf58f840d825c20e2f7d6f642a6562.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Армия Израиля нанесла третью серию ударов по системе тоннелей правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Метро", поразив 15 километров подземных сооружений на севере анклава, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ,Отмечается, что этот удар является частью масштабной операции израильской армии против подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа.
сектор газа
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732449540_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_ddc6c2e0500ea66f6174e6416aed3305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сектор газа, палестина, безопасность, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, армия обороны израиля, хамас, израиль, в мире