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Израиль нанес серию ударов по системе туннелей ХАМАС
Израиль нанес серию ударов по системе туннелей ХАМАС
Армия Израиля нанесла третью серию ударов по системе тоннелей правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Метро", поразив 15 километров подземных сооружений на... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:28
2021-05-17T08:42
сектор газа
палестина
безопасность
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
армия обороны израиля
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Армия Израиля нанесла третью серию ударов по системе тоннелей правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Метро", поразив 15 километров подземных сооружений на севере анклава, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ,Отмечается, что этот удар является частью масштабной операции израильской армии против подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа.
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сектор газа, палестина, безопасность, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, армия обороны израиля, хамас, израиль, в мире

Израиль нанес серию ударов по системе туннелей ХАМАС

08:28 17.05.2021 (обновлено: 08:42 17.05.2021)
 
© REUTERS / Suhaib SalemДым от израильского авиаудара по Газе. 15 мая 2021
Дым от израильского авиаудара по Газе. 15 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© REUTERS / Suhaib Salem
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Армия Израиля нанесла третью серию ударов по системе тоннелей правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Метро", поразив 15 километров подземных сооружений на севере анклава, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ,
"Ночью ЦАХАЛ провел третий раунд ударов по системе туннелей "Метро" ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе удара 54 истребителя ВВС Израиля поразили около 35 целей и 15 километров системы туннелей", - говорится в сообщении военных.
Отмечается, что этот удар является частью масштабной операции израильской армии против подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа.
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Сектор ГазаПалестинаБезопасностьОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуАрмия обороны ИзраиляХамасИзраильВ мире
 
 
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