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Израиль нанес серию ударов по системе туннелей ХАМАС

Израиль нанес серию ударов по системе туннелей ХАМАС

Армия Израиля нанесла третью серию ударов по системе тоннелей правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Метро", поразив 15 километров подземных сооружений на... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T08:28

2021-05-17T08:28

2021-05-17T08:42

сектор газа

палестина

безопасность

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

армия обороны израиля

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Армия Израиля нанесла третью серию ударов по системе тоннелей правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Метро", поразив 15 километров подземных сооружений на севере анклава, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ,Отмечается, что этот удар является частью масштабной операции израильской армии против подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа.

сектор газа

палестина

израиль

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сектор газа, палестина, безопасность, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, армия обороны израиля, хамас, израиль, в мире