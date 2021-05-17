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В Эстонии начинаются масштабные учения с участием военных НАТО
В Эстонии начинаются масштабные учения с участием военных НАТО
Ежегодные учения "Весенний шторм", в которых примут участие почти 7 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, пройдут в Эстонии с 17 мая по 5 июня, сообщила... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T07:15
2021-05-17T07:15
2021-05-17T07:15
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Ежегодные учения "Весенний шторм", в которых примут участие почти 7 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, пройдут в Эстонии с 17 мая по 5 июня, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны."Весенний шторм" - это крупнейшие ежегодные учения сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО. Как и в прошлом году, учения пройдут в сокращенном формате, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса между участниками.В прошлом году в "Весеннем шторме" принимали участие около 3,2 тысячи военнослужащих эстонских сил обороны и военные из Великобритании и Франции, входящие в состав располагающегося в Эстонии международного батальона НАТО.В Эстонии 14 мая завершились двухнедельные учения Swift Response, которые являлись частью серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры проходят в 16 европейских странах с участием 28 тысяч военнослужащих.В учениях Swift Response отрабатывалась защита Эстонии в случае кризисной ситуации. В маневрах приняли участие около 2,5 тысячи военнослужащих сил обороны Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов.Большинство американских солдат, которые участвовали в Swift Response, возвратились на свою базу в Северной Каролине, но некоторые подразделения со снаряжением остались в Эстонии, чтобы принять участие в "Весеннем шторме".
https://ria.ru/20210514/nato-1732263563.html
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