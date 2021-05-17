https://ria.ru/20210517/ubiystvo-1732623533.html

В МВД рассказали о мужчине, напавшем на людей в Екатеринбурге

В МВД рассказали о мужчине, напавшем на людей в Екатеринбурге

Полиция установила личность подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге, им оказался житель Туринского района 1987 года рождения, не судимый и... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:29

2021-05-17T13:29

2021-05-17T13:29

гумвд

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Полиция установила личность подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге, им оказался житель Туринского района 1987 года рождения, не судимый и официально не трудоустроенный, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.В понедельник, по данным СУСК по Свердловской области, три человека найдены убитыми в парке возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге после конфликта на почве распития спиртного. По информации ГУМВД по Свердловской области, полицейские ранили подозреваемого в убийстве трех человек после того, как он попытался напасть на них с ножом. Мужчина с огнестрельным ранением доставлен в больницу.

свердловская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия