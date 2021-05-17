В МВД рассказали о мужчине, напавшем на людей в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Полиция установила личность подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге, им оказался житель Туринского района 1987 года рождения, не судимый и официально не трудоустроенный, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В понедельник, по данным СУСК по Свердловской области, три человека найдены убитыми в парке возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге после конфликта на почве распития спиртного. По информации ГУМВД по Свердловской области, полицейские ранили подозреваемого в убийстве трех человек после того, как он попытался напасть на них с ножом. Мужчина с огнестрельным ранением доставлен в больницу.
"Личность задержанного полиция уже установила. Это житель Туринского района Свердловской области, гражданин Кукушкин 1987 г.р, ранее не судимый и официально не трудоустроенный. По оперативным сведениям, в компании, участниками которой были и погибшие и задержанный, мог произойти конфликт, который перешел в поножовщину. Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение более подробных и точных обстоятельств произошедшего ЧП, в том числе и его мотивы", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.