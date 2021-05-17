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Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов
Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов
Для покупки криптовалюты нет минимальных ограничений. Поэтому, чтобы купить бикоин, не обязательно вкладывать сразу 50 тысяч долларов — именно в этих пределах... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T02:15
2021-05-17T02:15
владимир масленников (экономист)
qbf
россия
биткоин
доллар
технологии
экономика
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Для покупки криптовалюты нет минимальных ограничений. Поэтому, чтобы купить бикоин, не обязательно вкладывать сразу 50 тысяч долларов — именно в этих пределах колеблется сегодня его цена, рассказал агентству "Прайм" вице-президент QBF Владимир Масленников.Сначала придется завести криптокошелек. А купить, по словам аналитика, можно не весь биткоин целиком, а, например, один сатоши (самая маленькая единица криптовалюты). Она стоит 0,00000001 биткоина.Но Масленников при этом предупреждает, что вложив и 1000 долларов или любую другую сумму, риски все потерять остаются очень высокими, рынок криптоактивов высоковолатилен. Кроме того финансист считает, что биткоин со временем уступит другим, более продвинутым, с точки зрения технологии активам."В целом, росту блокчейн-активов будут способствовать развитие технологии и имплементация новых протоколов. Стоит отметить, что эти факторы положительно скажутся только на тех активах, которые эти технологии применяют", — добавил Масленников.
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владимир масленников (экономист), qbf, россия, биткоин, доллар, технологии, экономика

Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов

02:15 17.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Для покупки криптовалюты нет минимальных ограничений. Поэтому, чтобы купить бикоин, не обязательно вкладывать сразу 50 тысяч долларов — именно в этих пределах колеблется сегодня его цена, рассказал агентству "Прайм" вице-президент QBF Владимир Масленников.
"Биткоин, как и другую цифровую валюту, можно купить на криптобиржах. Их достаточно много. Одни из самых известных и востребованных: Coinbase Pro, BitMEX, Bittrex", — поделился эксперт.
Сначала придется завести криптокошелек. А купить, по словам аналитика, можно не весь биткоин целиком, а, например, один сатоши (самая маленькая единица криптовалюты). Она стоит 0,00000001 биткоина.
Но Масленников при этом предупреждает, что вложив и 1000 долларов или любую другую сумму, риски все потерять остаются очень высокими, рынок криптоактивов высоковолатилен. Кроме того финансист считает, что биткоин со временем уступит другим, более продвинутым, с точки зрения технологии активам.
"В целом, росту блокчейн-активов будут способствовать развитие технологии и имплементация новых протоколов. Стоит отметить, что эти факторы положительно скажутся только на тех активах, которые эти технологии применяют", — добавил Масленников.
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Владимир Масленников (экономист)QBFРоссияБиткоинДолларТехнологииЭкономика
 
 
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