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Суд в Москве отклонил жалобы Twitter на штрафы
Суд в Москве отклонил жалобы Twitter на штрафы
Таганский суд Москвы в понедельник отклонил жалобы компании Twitter на штрафы общей суммой 8,9 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, сообщили... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:55
2021-05-17T17:55
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
twitter
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы в понедельник отклонил жалобы компании Twitter на штрафы общей суммой 8,9 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Мировой суд Таганского района в начале апреля признал Twitter виновным в трёх правонарушениях по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы) и назначил штрафы, сумма которых составляет 8,9 миллиона рублей.По данным пресс-службы Роскомнадзора, если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, платформа, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. А в случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, twitter, происшествия

Суд в Москве отклонил жалобы Twitter на штрафы

17:55 17.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы в понедельник отклонил жалобы компании Twitter на штрафы общей суммой 8,9 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Мировой суд Таганского района в начале апреля признал Twitter виновным в трёх правонарушениях по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы) и назначил штрафы, сумма которых составляет 8,9 миллиона рублей.

"Таганским районным судом все три жалобы представителей Twitter оставлены без удовлетворения, а решение мирового судьи участка 422 Таганского района Москвы без изменения", - сказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

По данным пресс-службы Роскомнадзора, если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, платформа, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. А в случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17:03
Роскомнадзор частично снял ограничения на работу Twitter
В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваTwitterПроисшествия
 
 
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