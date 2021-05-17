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Суд в Москве отклонил жалобы Twitter на штрафы
Суд в Москве отклонил жалобы Twitter на штрафы
Таганский суд Москвы в понедельник отклонил жалобы компании Twitter на штрафы общей суммой 8,9 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, сообщили... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:55
2021-05-17T17:55
2021-05-17T17:55
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы в понедельник отклонил жалобы компании Twitter на штрафы общей суммой 8,9 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Мировой суд Таганского района в начале апреля признал Twitter виновным в трёх правонарушениях по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы) и назначил штрафы, сумма которых составляет 8,9 миллиона рублей.По данным пресс-службы Роскомнадзора, если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, платформа, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. А в случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, twitter, происшествия