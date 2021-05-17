https://ria.ru/20210517/turtsiya-1732711890.html

Российская делегация посетит Турцию для оценки ситуации с COVID-19

Российская делегация посетит Турцию для оценки ситуации с COVID-19

Российская делегация поедет в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T20:22

2021-05-17T20:22

2021-05-17T20:22

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

зарина догузова

евразийский экономический союз

татьяна голикова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

турция

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская делегация поедет в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Согласно сообщению, возможность восстановления авиационного сообщения и активного туристического потока между РФ и Турцией стала главной темой встречи Голиковой с делегацией из Турции.По словам вице-премьера, вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России.Уточняется, что в рамках визита делегация осмотрит туробъекты на предмет принятых мер безопасности. Кроме того, на встрече было принято решение о разработке совместного плана действий, в котором в том числе будут определены условия возобновления взаимных туристических поездок."Такое решение позволит обеспечить охрану здоровья российских туристов на курортах Турции", - добавляется в сообщении.Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство готово направить своих представителей в Турцию в составе российской делегации.Отдельная профильная встреча прошла в понедельник у руководителя Ростуризма Зарины Догузовой и министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя."Мы договорились продолжить тесные контакты с турецкой стороной, в том числе по эпидемиологической ситуации в стране. Ростуризм готов направить своих представителей в составе российской делегации для оценки готовности турецких курортов к приему российских туристов. В случае положительных итогов визита оперативно проработаем совместные шаги по безопасному и комфортному восстановлению взаимных туристических потоков", - приводят слова Догузовой в секретариате.Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила Турции в пилотном режиме присоединиться к цифровой платформе "Путешествую без COVID-19", сообщили в секретариате вице-премьера."Вице-премьер предложила турецким коллегам присоединиться в пилотном режиме к цифровой платформе "Путешествую без COVID-19". Платформа разработана в Евразийском экономическом союзе и позволяет на основе информации сертифицированных лабораторий подтверждать отсутствие коронавируса при получении отрицательного ПЦР-тестирования", - говорится в сообщении.Уточняется, что граждане государств, участвующие в данной программе, могут въезжать в Россию в упрощенном порядке с использованием мобильного приложения. При этом обеспечивается соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Использование цифрового сервиса позволит обеспечить безопасность передвижения граждан.

https://ria.ru/20210517/turtsiya-1732706757.html

https://ria.ru/20210517/lechenie-1732638196.html

https://ria.ru/20210517/turtsiya-1732583606.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, зарина догузова, евразийский экономический союз, татьяна голикова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, в мире