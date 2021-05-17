https://ria.ru/20210517/turtsiya-1732711890.html
Российская делегация посетит Турцию для оценки ситуации с COVID-19
Российская делегация посетит Турцию для оценки ситуации с COVID-19
Российская делегация поедет в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T20:22
2021-05-17T20:22
2021-05-17T20:22
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
зарина догузова
евразийский экономический союз
татьяна голикова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572320875_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_79d292e36dc0ea3dab83bd1954eca10b.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская делегация поедет в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Согласно сообщению, возможность восстановления авиационного сообщения и активного туристического потока между РФ и Турцией стала главной темой встречи Голиковой с делегацией из Турции.По словам вице-премьера, вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России.Уточняется, что в рамках визита делегация осмотрит туробъекты на предмет принятых мер безопасности. Кроме того, на встрече было принято решение о разработке совместного плана действий, в котором в том числе будут определены условия возобновления взаимных туристических поездок."Такое решение позволит обеспечить охрану здоровья российских туристов на курортах Турции", - добавляется в сообщении.Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство готово направить своих представителей в Турцию в составе российской делегации.Отдельная профильная встреча прошла в понедельник у руководителя Ростуризма Зарины Догузовой и министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя."Мы договорились продолжить тесные контакты с турецкой стороной, в том числе по эпидемиологической ситуации в стране. Ростуризм готов направить своих представителей в составе российской делегации для оценки готовности турецких курортов к приему российских туристов. В случае положительных итогов визита оперативно проработаем совместные шаги по безопасному и комфортному восстановлению взаимных туристических потоков", - приводят слова Догузовой в секретариате.Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила Турции в пилотном режиме присоединиться к цифровой платформе "Путешествую без COVID-19", сообщили в секретариате вице-премьера."Вице-премьер предложила турецким коллегам присоединиться в пилотном режиме к цифровой платформе "Путешествую без COVID-19". Платформа разработана в Евразийском экономическом союзе и позволяет на основе информации сертифицированных лабораторий подтверждать отсутствие коронавируса при получении отрицательного ПЦР-тестирования", - говорится в сообщении.Уточняется, что граждане государств, участвующие в данной программе, могут въезжать в Россию в упрощенном порядке с использованием мобильного приложения. При этом обеспечивается соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Использование цифрового сервиса позволит обеспечить безопасность передвижения граждан.
https://ria.ru/20210517/turtsiya-1732706757.html
https://ria.ru/20210517/lechenie-1732638196.html
https://ria.ru/20210517/turtsiya-1732583606.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572320875_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fdd5b88617bb09182f35044850ce15d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, зарина догузова, евразийский экономический союз, татьяна голикова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, в мире
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Российская делегация поедет в Турцию
для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой
.
Согласно сообщению, возможность восстановления авиационного сообщения и активного туристического потока между РФ и Турцией стала главной темой встречи Голиковой с делегацией из Турции.
По словам вице-премьера, вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России
.
"Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках визита делегация осмотрит туробъекты на предмет принятых мер безопасности. Кроме того, на встрече было принято решение о разработке совместного плана действий, в котором в том числе будут определены условия возобновления взаимных туристических поездок.
"Такое решение позволит обеспечить охрану здоровья российских туристов на курортах Турции", - добавляется в сообщении.
Глава Ростуризма Зарина Догузова
заявила, что ведомство готово направить своих представителей в Турцию в составе российской делегации.
Отдельная профильная встреча прошла в понедельник у руководителя Ростуризма Зарины Догузовой и министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.
"Мы договорились продолжить тесные контакты с турецкой стороной, в том числе по эпидемиологической ситуации в стране. Ростуризм готов направить своих представителей в составе российской делегации для оценки готовности турецких курортов к приему российских туристов. В случае положительных итогов визита оперативно проработаем совместные шаги по безопасному и комфортному восстановлению взаимных туристических потоков", - приводят слова Догузовой в секретариате.
Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила Турции в пилотном режиме присоединиться к цифровой платформе "Путешествую без COVID-19", сообщили в секретариате вице-премьера.
"Вице-премьер предложила турецким коллегам присоединиться в пилотном режиме к цифровой платформе "Путешествую без COVID-19". Платформа разработана в Евразийском экономическом союзе и позволяет на основе информации сертифицированных лабораторий подтверждать отсутствие коронавируса при получении отрицательного ПЦР-тестирования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что граждане государств, участвующие в данной программе, могут въезжать в Россию в упрощенном порядке с использованием мобильного приложения. При этом обеспечивается соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Использование цифрового сервиса позволит обеспечить безопасность передвижения граждан.