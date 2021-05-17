Путин поручил создать в Севастополе центр всемирной богатырской лиги
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям оказать поддержку кинопроекту о жизни героини обороны Севастополя, сестры милосердия Даши Севастопольской, а также представить предложения о создании в этом городе центра всемирной богатырской лиги.
Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая состоялась 18 марта. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Росмолодежи совместно с правительством Севастополя оказать необходимую поддержку развитию в субъектах РФ патриотического и спортивно-массового богатырского движения "Сильнейшая нация мира" и представить предложения по созданию в Севастополе центра всемирной богатырской лиги", - указано в перечне поручений.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта 2022 года.
"Минкультуры России совместно с правительством Севастополя принять меры, направленные на поддержку кинопроекта, посвященного жизни и подвигу героини обороны Севастополя в Крымскую войну 1853−1856 годов, сестры милосердия Даши Севастопольской (Дарьи Лаврентьевны Михайловой). Срок − 1 марта 2022 года", - говорится в документе.
Также президент рекомендовал властям регионов совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) до 1 марта 2022 года оказать содействие в организации акции "Мемориальные деревья России".
Минобрнауки поручено вместе с профильными ведомствами проанализировать реализацию разработанного по заказу Совета министров Крыма пилотного проекта онлайн-университета креативных навыков и профессий "Мобильный университет" и других цифровых проектов, направленных на получение и применение пользователями новых знаний и навыков. Кроме того, министерство должно рассмотреть вопрос о поддержке и развитии таких проектов, указано в документе. Доклад о реализации этого поручения необходимо сделать до 1 сентября 2021 года.