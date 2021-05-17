https://ria.ru/20210517/tsentr-1732651975.html

Путин поручил создать в Севастополе центр всемирной богатырской лиги

Путин поручил создать в Севастополе центр всемирной богатырской лиги

Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям оказать поддержку кинопроекту о жизни героини обороны Севастополя, сестры милосердия... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:30

2021-05-17T15:30

2021-05-17T15:30

россия

общероссийский народный фронт

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

севастополь

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям оказать поддержку кинопроекту о жизни героини обороны Севастополя, сестры милосердия Даши Севастопольской, а также представить предложения о создании в этом городе центра всемирной богатырской лиги.Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая состоялась 18 марта. Документ опубликован на сайте Кремля."Росмолодежи совместно с правительством Севастополя оказать необходимую поддержку развитию в субъектах РФ патриотического и спортивно-массового богатырского движения "Сильнейшая нация мира" и представить предложения по созданию в Севастополе центра всемирной богатырской лиги", - указано в перечне поручений.Доклад ­­по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта 2022 года."Минкультуры России совместно с правительством Севастополя принять меры, направленные на поддержку кинопроекта, посвященного жизни и подвигу героини обороны Севастополя в Крымскую войну 1853­−1856 годов, сестры милосердия Даши Севастопольской (Дарьи Лаврентьевны Михайловой). Срок ­­− 1 марта 2022 года", - говорится в документе.Также президент рекомендовал властям регионов совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) до 1 марта 2022 года оказать содействие в организации акции "Мемориальные деревья России".Минобрнауки поручено вместе с профильными ведомствами проанализировать реализацию разработанного по заказу Совета министров Крыма пилотного проекта онлайн-университета креативных навыков и профессий "Мобильный университет" и других цифровых проектов, направленных на получение и применение пользователями новых знаний и навыков. Кроме того, министерство должно рассмотреть вопрос о поддержке и развитии таких проектов, указано в документе. Доклад ­о реализации этого поручения необходимо сделать до 1 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210517/razuvaeva-1732632882.html

https://ria.ru/20210429/prosveschenie-1730472161.html

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россия, общероссийский народный фронт, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, севастополь, общество