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Путин поручил создать в Севастополе центр всемирной богатырской лиги
Путин поручил создать в Севастополе центр всемирной богатырской лиги
Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям оказать поддержку кинопроекту о жизни героини обороны Севастополя, сестры милосердия... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:30
2021-05-17T15:30
россия
общероссийский народный фронт
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
севастополь
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям оказать поддержку кинопроекту о жизни героини обороны Севастополя, сестры милосердия Даши Севастопольской, а также представить предложения о создании в этом городе центра всемирной богатырской лиги.Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая состоялась 18 марта. Документ опубликован на сайте Кремля."Росмолодежи совместно с правительством Севастополя оказать необходимую поддержку развитию в субъектах РФ патриотического и спортивно-массового богатырского движения "Сильнейшая нация мира" и представить предложения по созданию в Севастополе центра всемирной богатырской лиги", - указано в перечне поручений.Доклад ­­по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта 2022 года."Минкультуры России совместно с правительством Севастополя принять меры, направленные на поддержку кинопроекта, посвященного жизни и подвигу героини обороны Севастополя в Крымскую войну 1853­−1856 годов, сестры милосердия Даши Севастопольской (Дарьи Лаврентьевны Михайловой). Срок ­­− 1 марта 2022 года", - говорится в документе.Также президент рекомендовал властям регионов совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) до 1 марта 2022 года оказать содействие в организации акции "Мемориальные деревья России".Минобрнауки поручено вместе с профильными ведомствами проанализировать реализацию разработанного по заказу Совета министров Крыма пилотного проекта онлайн-университета креативных навыков и профессий "Мобильный университет" и других цифровых проектов, направленных на получение и применение пользователями новых знаний и навыков. Кроме того, министерство должно рассмотреть вопрос о поддержке и развитии таких проектов, указано в документе. Доклад ­о реализации этого поручения необходимо сделать до 1 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20210517/razuvaeva-1732632882.html
https://ria.ru/20210429/prosveschenie-1730472161.html
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россия, общероссийский народный фронт, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, севастополь, общество

Путин поручил создать в Севастополе центр всемирной богатырской лиги

15:30 17.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям оказать поддержку кинопроекту о жизни героини обороны Севастополя, сестры милосердия Даши Севастопольской, а также представить предложения о создании в этом городе центра всемирной богатырской лиги.
Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая состоялась 18 марта. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Росмолодежи совместно с правительством Севастополя оказать необходимую поддержку развитию в субъектах РФ патриотического и спортивно-массового богатырского движения "Сильнейшая нация мира" и представить предложения по созданию в Севастополе центра всемирной богатырской лиги", - указано в перечне поручений.
Доклад ­­по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта 2022 года.
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"Минкультуры России совместно с правительством Севастополя принять меры, направленные на поддержку кинопроекта, посвященного жизни и подвигу героини обороны Севастополя в Крымскую войну 1853­−1856 годов, сестры милосердия Даши Севастопольской (Дарьи Лаврентьевны Михайловой). Срок ­­− 1 марта 2022 года", - говорится в документе.
Также президент рекомендовал властям регионов совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) до 1 марта 2022 года оказать содействие в организации акции "Мемориальные деревья России".
Минобрнауки поручено вместе с профильными ведомствами проанализировать реализацию разработанного по заказу Совета министров Крыма пилотного проекта онлайн-университета креативных навыков и профессий "Мобильный университет" и других цифровых проектов, направленных на получение и применение пользователями новых знаний и навыков. Кроме того, министерство должно рассмотреть вопрос о поддержке и развитии таких проектов, указано в документе. Доклад ­о реализации этого поручения необходимо сделать до 1 сентября 2021 года.
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РоссияОбщероссийский народный фронтФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Владимир ПутинСевастопольОбщество
 
 
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