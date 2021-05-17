https://ria.ru/20210517/tsena-1732579051.html

Предельная отпускная цена на "Спутник Лайт" составит 342,36 рубля

Предельная отпускная цена на "Спутник Лайт" составит 342,36 рубля

ФАС согласовала предельную отпускную цену на вакцину "Спутник Лайт" на уровне 342,36 рубля без НДС за дозу, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T09:15

2021-05-17T09:15

2021-05-17T10:53

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

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здоровье - общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ФАС согласовала предельную отпускную цену на вакцину "Спутник Лайт" на уровне 342,36 рубля без НДС за дозу, сообщается на сайте ведомства.Антимонопольная служба отметила, что после регистрации цены препарат поступит в гражданский оборот.Там также напомнили, что "Спутник Лайт" — аналог первого компонента "Гам-КОВИД-Вак". Вакцина станет четвертым российским препаратом для профилактики коронавирусной инфекции.Сейчас в России доступны три двухкомпонентные вакцины. Ранее ФАС согласовала предельные отпускные цены на них: "Спутник V" — 866,81 рубля, "ЭпиВакКорона" — 842,02 рубля, а также "КовиВак" — 866 рублей."Спутник Лайт" создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первого препарата против COVID-19 "Спутник V". В отличие от него, лайт-версию вводят один раз. Если привитый заразится инфекцией, то ему не грозит тяжелое течение болезни —возбудитель вируса не опустится в легкие.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги, а в России флагманом будет "Спутник V". Он также добавил, что эффективность однокомпонентной вакцины составила 79,4% — это выше, чем у многих препаратов, требующих двух уколов. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации "Спутником Лайт" не зарегистрировали.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество