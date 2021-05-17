https://ria.ru/20210517/tsar-1732686765.html

Россия поставила ЦАР новую партию стрелкового оружия

Россия поставила ЦАР новую партию стрелкового оружия

Россия поставила Центральноафриканской Республике (ЦАР) третью партию легкого стрелкового оружия, в том числе 5 тысяч автоматов Калашникова, сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T18:02

2021-05-17T18:02

2021-05-17T18:16

владимир титоренко (посол россии в цар )

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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россия поставила Центральноафриканской Республике (ЦАР) третью партию легкого стрелкового оружия, в том числе 5 тысяч автоматов Калашникова, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко."Россия поставила ЦАР на безвозмездной основе третью партию оружия. Это ЛСО (легкое стрелковое оружие - ред.) - автоматы, ручные пулеметы, снайперские винтовки, пистолеты, РПГ, ручные гранаты и боеприпасы", - сообщил посол.По его словам, эта поставка самая крупная - среди поставленного оружия насчитывается 5 тысяч автоматов Калашникова. Церемония передачи оружия и боеприпасов прошла в аэропорту Банги в присутствии президента и министра обороны ЦАР, а также представителя министерства обороны России генерал-майора Олега Польгуева.Титоренко пояснил, что разрешение Совета безопасности ООН для передачи легкого стрелкового оружия не требуется, необходимо только уведомление.В октябре 2020 года Россия поставила ЦАР 20 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. В 2019 году Россия передала властям страны автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки. Все поставки осуществляются на безвозмездной основе.

https://ria.ru/20210419/tsar-1728902799.html

https://ria.ru/20210330/inauguratsiya-1603491246.html

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цар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир титоренко (посол россии в цар ), банги, оон, россия, цар, в мире