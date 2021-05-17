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Сенатор рассказал о требованиях к иностранным цифровым платформам
Сенатор рассказал о требованиях к иностранным цифровым платформам
Требования к иностранным цифровым платформам должны быть разумными и эффективными, штрафы за нарушение законодательства РФ соразмерны нормам в Евросоюзе, заявил РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:17
2021-05-17T15:32
россия
совет федерации рф
андрей климов
общество
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Требования к иностранным цифровым платформам должны быть разумными и эффективными, штрафы за нарушение законодательства РФ соразмерны нормам в Евросоюзе, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Во вторник, 18 мая наша комиссия проведет "круглый стол", на котором будет обсуждаться деструктивное влияние иностранных цифровых платформ", - сказал парламентарий.По его словам, сенаторы совместно с экспертами проанализируют законодательство на предмет, как сейчас работают законы в этой сфере, как они исполняются, и "не нужны ли какие-либо дополнения".Климов отметил, что речь идет о том, что цифровая платформа создана за рубежом, однако "лезет в наши дела".
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россия, совет федерации рф, андрей климов, общество

Сенатор рассказал о требованиях к иностранным цифровым платформам

15:17 17.05.2021 (обновлено: 15:32 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Требования к иностранным цифровым платформам должны быть разумными и эффективными, штрафы за нарушение законодательства РФ соразмерны нормам в Евросоюзе, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Во вторник, 18 мая наша комиссия проведет "круглый стол", на котором будет обсуждаться деструктивное влияние иностранных цифровых платформ", - сказал парламентарий.
По его словам, сенаторы совместно с экспертами проанализируют законодательство на предмет, как сейчас работают законы в этой сфере, как они исполняются, и "не нужны ли какие-либо дополнения".
"Требования к иностранным цифровым платформам должны быть разумными и эффективными, штрафы за нарушение законодательства РФ соразмерны нормам в Евросоюзе", - подчеркнул он.
Климов отметил, что речь идет о том, что цифровая платформа создана за рубежом, однако "лезет в наши дела".
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 10:48
Зампостпреда России в ОБСЕ обвинил Запад во введении цифровой цензуры
 
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