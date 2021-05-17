https://ria.ru/20210517/trebovaniya-1732649364.html

Сенатор рассказал о требованиях к иностранным цифровым платформам

Сенатор рассказал о требованиях к иностранным цифровым платформам

Требования к иностранным цифровым платформам должны быть разумными и эффективными, штрафы за нарушение законодательства РФ соразмерны нормам в Евросоюзе, заявил РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:17

2021-05-17T15:17

2021-05-17T15:32

россия

совет федерации рф

андрей климов

общество

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Требования к иностранным цифровым платформам должны быть разумными и эффективными, штрафы за нарушение законодательства РФ соразмерны нормам в Евросоюзе, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Во вторник, 18 мая наша комиссия проведет "круглый стол", на котором будет обсуждаться деструктивное влияние иностранных цифровых платформ", - сказал парламентарий.По его словам, сенаторы совместно с экспертами проанализируют законодательство на предмет, как сейчас работают законы в этой сфере, как они исполняются, и "не нужны ли какие-либо дополнения".Климов отметил, что речь идет о том, что цифровая платформа создана за рубежом, однако "лезет в наши дела".

https://ria.ru/20210503/tsenzura-1730977173.html

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2021

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россия, совет федерации рф, андрей климов, общество