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Религия и мировоззрение
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Улицы Тбилиси окропили святой водой
Улицы Тбилиси окропили святой водой
Грузинские священнослужители по благословению патриарха Грузии Илии II окропили в понедельник улицы Тбилиси святой водой в честь празднования Дня святости... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:45
2021-05-17T16:45
религия и мировоззрение
лгбт-сообщество
тбилиси
грузия
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ТБИЛИСИ, 17 мая - РИА Новости. Грузинские священнослужители по благословению патриарха Грузии Илии II окропили в понедельник улицы Тбилиси святой водой в честь празднования Дня святости семьи, передает корреспондент РИА Новости.День святости семьи отмечается в Грузии 17 мая по инициативе Католикоса-Патриарха Грузии Илии II. Такое решение было принято в 2013 году, когда в этот день несколько тысяч православных и священнослужителей на проспекте Руставели в Тбилиси прорвали кордон полиции и напали на участников акции ЛГБТ-сообществ.Традиционно в этот день священнослужители окропляют улицы столицы святой водой и проводят шествие по центральным проспектам, однако в текущем году священники решили отказаться от шествия из-за распространения коронавируса.В марте прошлого года грузинские священники окропили тбилисские улицы святой водой в качестве меры по борьбе с COVID-19.
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лгбт-сообщество, тбилиси, грузия

Улицы Тбилиси окропили святой водой

16:45 17.05.2021
 
© Фото : из личного архива Карины СафиуллинойВид на Тбилиси с горы Мтацминды
Вид на Тбилиси с горы Мтацминды - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : из личного архива Карины Сафиуллиной
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 17 мая - РИА Новости. Грузинские священнослужители по благословению патриарха Грузии Илии II окропили в понедельник улицы Тбилиси святой водой в честь празднования Дня святости семьи, передает корреспондент РИА Новости.
День святости семьи отмечается в Грузии 17 мая по инициативе Католикоса-Патриарха Грузии Илии II. Такое решение было принято в 2013 году, когда в этот день несколько тысяч православных и священнослужителей на проспекте Руставели в Тбилиси прорвали кордон полиции и напали на участников акции ЛГБТ-сообществ.
Традиционно в этот день священнослужители окропляют улицы столицы святой водой и проводят шествие по центральным проспектам, однако в текущем году священники решили отказаться от шествия из-за распространения коронавируса.
В марте прошлого года грузинские священники окропили тбилисские улицы святой водой в качестве меры по борьбе с COVID-19.
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