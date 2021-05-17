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Улицы Тбилиси окропили святой водой
Улицы Тбилиси окропили святой водой
Грузинские священнослужители по благословению патриарха Грузии Илии II окропили в понедельник улицы Тбилиси святой водой в честь празднования Дня святости... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:45
2021-05-17T16:45
2021-05-17T16:45
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ТБИЛИСИ, 17 мая - РИА Новости. Грузинские священнослужители по благословению патриарха Грузии Илии II окропили в понедельник улицы Тбилиси святой водой в честь празднования Дня святости семьи, передает корреспондент РИА Новости.День святости семьи отмечается в Грузии 17 мая по инициативе Католикоса-Патриарха Грузии Илии II. Такое решение было принято в 2013 году, когда в этот день несколько тысяч православных и священнослужителей на проспекте Руставели в Тбилиси прорвали кордон полиции и напали на участников акции ЛГБТ-сообществ.Традиционно в этот день священнослужители окропляют улицы столицы святой водой и проводят шествие по центральным проспектам, однако в текущем году священники решили отказаться от шествия из-за распространения коронавируса.В марте прошлого года грузинские священники окропили тбилисские улицы святой водой в качестве меры по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20210406/gruziya-1604353070.html
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лгбт-сообщество, тбилиси, грузия
ТБИЛИСИ, 17 мая - РИА Новости. Грузинские священнослужители по благословению патриарха Грузии Илии II окропили в понедельник улицы Тбилиси святой водой в честь празднования Дня святости семьи, передает корреспондент РИА Новости.
День святости семьи отмечается в Грузии
17 мая по инициативе Католикоса-Патриарха Грузии Илии II. Такое решение было принято в 2013 году, когда в этот день несколько тысяч православных и священнослужителей на проспекте Руставели в Тбилиси
прорвали кордон полиции и напали на участников акции ЛГБТ-сообществ
.
Традиционно в этот день священнослужители окропляют улицы столицы святой водой и проводят шествие по центральным проспектам, однако в текущем году священники решили отказаться от шествия из-за распространения коронавируса.
В марте прошлого года грузинские священники окропили тбилисские улицы святой водой в качестве меры по борьбе с COVID-19.