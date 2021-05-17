https://ria.ru/20210517/suverenitet-1732616172.html

В Кремле заявили о дефиците суверенитета на Украине

В Кремле заявили о дефиците суверенитета на Украине

Многие антироссийские решения Украины принимаются под воздействием "твердой руки", считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:55

2021-05-17T12:55

2021-05-17T12:55

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Многие антироссийские решения Украины принимаются под воздействием "твердой руки", считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."К нашему сожалению, в Украине наблюдается определенный дефицит суверенитета. И этот дефицит суверенитета заполняется теми, кто твердой рукой, так сказать, иногда Украину направляет. И все чаще направляют Украину в сторону России-ненавистничества, я бы так сказал. И поэтому все, что делает Украина, все решения, которые принимаются - а многие решения принимаются под воздействием этой самой твердой руки - они носят антироссийский характер", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210517/ukraina-1732564510.html

украина

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2021

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дмитрий песков, украина, в мире