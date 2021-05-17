https://ria.ru/20210517/sud-1732681551.html

Россиянке, задавившей любовника своим весом, грозит до 15 лет тюрьмы

Россиянке, задавившей любовника своим весом, грозит до 15 лет тюрьмы

Весящая более центнера 45-летняя жительница Новокузнецка после ссоры задушила любовника, сев ему на шею, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:35

2021-05-17T17:35

2021-05-17T20:14

россия

новокузнецк

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 17 мая — РИА Новости. Весящая более центнера 45-летняя жительница Новокузнецка после ссоры задушила любовника, сев ему на шею, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.По версии следствия, в октябре 2020 года пара распивала дома алкоголь, а после начала ссориться.Через некоторое время он перестал подавать признаки жизни. Женщина испугалась, а затем начала трясти его и кричать. Это услышала их соседка, которая спустилась к ним и вызвала скорую. Врачи констатировали смерть мужчины.Отмечается, что обвиняемая весит более 100 килограммов, ее рост — ниже среднего. Она признала вину частично, заявив, что просто хотела успокоить приятеля.Следствие направило уголовное дело в суд.Жительнице Новокузнецка грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Убийство".

https://ria.ru/20210516/ubiystvo-1732490999.html

россия

новокузнецк

кемеровская область

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россия, новокузнецк, кемеровская область, происшествия