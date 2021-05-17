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Россиянке, задавившей любовника своим весом, грозит до 15 лет тюрьмы
Россиянке, задавившей любовника своим весом, грозит до 15 лет тюрьмы
Весящая более центнера 45-летняя жительница Новокузнецка после ссоры задушила любовника, сев ему на шею, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:35
2021-05-17T20:14
россия
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 17 мая — РИА Новости. Весящая более центнера 45-летняя жительница Новокузнецка после ссоры задушила любовника, сев ему на шею, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.По версии следствия, в октябре 2020 года пара распивала дома алкоголь, а после начала ссориться.Через некоторое время он перестал подавать признаки жизни. Женщина испугалась, а затем начала трясти его и кричать. Это услышала их соседка, которая спустилась к ним и вызвала скорую. Врачи констатировали смерть мужчины.Отмечается, что обвиняемая весит более 100 килограммов, ее рост — ниже среднего. Она признала вину частично, заявив, что просто хотела успокоить приятеля.Следствие направило уголовное дело в суд.Жительнице Новокузнецка грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Убийство".
https://ria.ru/20210516/ubiystvo-1732490999.html
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россия, новокузнецк, кемеровская область, происшествия

Россиянке, задавившей любовника своим весом, грозит до 15 лет тюрьмы

17:35 17.05.2021 (обновлено: 20:14 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КЕМЕРОВО, 17 мая — РИА Новости. Весящая более центнера 45-летняя жительница Новокузнецка после ссоры задушила любовника, сев ему на шею, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
По версии следствия, в октябре 2020 года пара распивала дома алкоголь, а после начала ссориться.

"Сожительница, <…> как только мужчина лег на кровать, уткнувшись лицом в матрац, села ему на шею, при этом ногами удерживала его голову, чтобы тот не смог ее поднять", — рассказали в ведомстве.

Через некоторое время он перестал подавать признаки жизни. Женщина испугалась, а затем начала трясти его и кричать. Это услышала их соседка, которая спустилась к ним и вызвала скорую. Врачи констатировали смерть мужчины.

"Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти потерпевшего стала асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом", — уточнили в СК.

Отмечается, что обвиняемая весит более 100 килограммов, ее рост — ниже среднего. Она признала вину частично, заявив, что просто хотела успокоить приятеля.
Следствие направило уголовное дело в суд.
Жительнице Новокузнецка грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Убийство".
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РоссияНовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
 
 
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