https://ria.ru/20210517/sud-1732681551.html
Россиянке, задавившей любовника своим весом, грозит до 15 лет тюрьмы
Россиянке, задавившей любовника своим весом, грозит до 15 лет тюрьмы
Весящая более центнера 45-летняя жительница Новокузнецка после ссоры задушила любовника, сев ему на шею, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:35
2021-05-17T17:35
2021-05-17T20:14
россия
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
КЕМЕРОВО, 17 мая — РИА Новости. Весящая более центнера 45-летняя жительница Новокузнецка после ссоры задушила любовника, сев ему на шею, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.По версии следствия, в октябре 2020 года пара распивала дома алкоголь, а после начала ссориться.Через некоторое время он перестал подавать признаки жизни. Женщина испугалась, а затем начала трясти его и кричать. Это услышала их соседка, которая спустилась к ним и вызвала скорую. Врачи констатировали смерть мужчины.Отмечается, что обвиняемая весит более 100 килограммов, ее рост — ниже среднего. Она признала вину частично, заявив, что просто хотела успокоить приятеля.Следствие направило уголовное дело в суд.Жительнице Новокузнецка грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Убийство".
https://ria.ru/20210516/ubiystvo-1732490999.html
россия
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новокузнецк, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 17 мая — РИА Новости.
Весящая более центнера 45-летняя жительница Новокузнецка
после ссоры задушила любовника, сев ему на шею, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области
.
По версии следствия, в октябре 2020 года пара распивала дома алкоголь, а после начала ссориться.
"Сожительница, <…> как только мужчина лег на кровать, уткнувшись лицом в матрац, села ему на шею, при этом ногами удерживала его голову, чтобы тот не смог ее поднять", — рассказали в ведомстве.
Через некоторое время он перестал подавать признаки жизни. Женщина испугалась, а затем начала трясти его и кричать. Это услышала их соседка, которая спустилась к ним и вызвала скорую. Врачи констатировали смерть мужчины.
"Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти потерпевшего стала асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом", — уточнили в СК.
Отмечается, что обвиняемая весит более 100 килограммов, ее рост — ниже среднего. Она признала вину частично, заявив, что просто хотела успокоить приятеля.
Следствие направило уголовное дело в суд.
Жительнице Новокузнецка грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Убийство".