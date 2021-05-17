Суд вынес приговор экс-полицейскому, сбившему "пьяного мальчика"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Бывший сотрудник полиции, насмерть сбивший шестилетнего велосипедиста на проселочной дороге в Кировской области, осужден на 2 года 6 месяцев колонии-поселения, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Установлено, днем 13 июля 2019 года бывший оперативный дежурный отдела полиции "Немский", двигаясь на автомобиле Nissan Qashqai по участку улицы Кирова села Буйское Уржумского района, превысил скоростной режим и совершил наезд на велосипедиста 2013 года рождения. В результате ДТП 6-летний ребенок погиб. Эксперт в крови ребенка обнаружил 0,51 промилле алкоголя, с чем категорически не были согласны родственники погибшего мальчика.
В пресс-службе СК РФ отметили, что уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат СК из-за повышенного общественного резонанса. После повторного проведения судебно-медицинских экспертиз на эксперта возбудили дело о халатности.
"Не оспаривая обстоятельства ДТП, обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления не признал", - заявили в прокуратуре.
Тем не менее, сообщил собеседник агентства, суд согласился с мнением государственных обвинителей прокуратуры Кировской области о доказанности вины осужденного и признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).
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"Семнадцатого мая Уржумский районный суд Кировской области назначил бывшему полицейскому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года. Отбывать основное наказание осужденный будет в колонии-поселении", - заявили в прокуратуре Кировской области.
При вынесении приговора суд удовлетворил иск отца погибшего ребенка и взыскал с экс-полицейского компенсацию причиненного морального вреда в размере 800 тысяч рублей.
Как сообщили агентству в пресс-службе МВД по Кировской области, виновник ДТП более года назад вышел на пенсию.
Ранее сообщалось, что судебно-медицинский эксперт Уржумского районного отделения Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Насонов, который "обнаружил" этанол в крови мальчика, погибшего в ДТП с полицейским, признан виновным в халатности (статья 293 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5% заработка.