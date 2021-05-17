https://ria.ru/20210517/strelba-1732721016.html

В Сочи ссора из-за парковочного места закончилась стрельбой

В Сочи ссора из-за парковочного места закончилась стрельбой

Словесная перепалка из-за парковочного места на улице Гоголя в Сочи закончилась стрельбой из травматического оружия, сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T22:02

2021-05-17T22:02

2021-05-17T22:02

россия

сочи

происшествия

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СОЧИ, 17 мая - РИА Новости. Словесная перепалка из-за парковочного места на улице Гоголя в Сочи закончилась стрельбой из травматического оружия, сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.Уточняется, что инцидент произошёл в субботу, 15 мая.В ведомстве пояснили, что полицейские прибыли на место происшествия в течение пяти минут. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в дежурную часть."В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в пресс-службе.Это уже второй подобный инцидент, произошедший на курорте за последнее несколько дней. Ранее сообщалось, что полиция Сочи проводит проверку по сообщению о перестрелке на улице Бакинская, которая произошла 14 мая.

https://ria.ru/20210512/strelba-1731889492.html

россия

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сочи, происшествия