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В Сочи ссора из-за парковочного места закончилась стрельбой
В Сочи ссора из-за парковочного места закончилась стрельбой
Словесная перепалка из-за парковочного места на улице Гоголя в Сочи закончилась стрельбой из травматического оружия, сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T22:02
2021-05-17T22:02
2021-05-17T22:02
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сочи
происшествия
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СОЧИ, 17 мая - РИА Новости. Словесная перепалка из-за парковочного места на улице Гоголя в Сочи закончилась стрельбой из травматического оружия, сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.Уточняется, что инцидент произошёл в субботу, 15 мая.В ведомстве пояснили, что полицейские прибыли на место происшествия в течение пяти минут. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в дежурную часть."В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в пресс-службе.Это уже второй подобный инцидент, произошедший на курорте за последнее несколько дней. Ранее сообщалось, что полиция Сочи проводит проверку по сообщению о перестрелке на улице Бакинская, которая произошла 14 мая.
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россия, сочи, происшествия
СОЧИ, 17 мая - РИА Новости.
Словесная перепалка из-за парковочного места на улице Гоголя в Сочи
закончилась стрельбой из травматического оружия, сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.
Уточняется, что инцидент произошёл в субботу, 15 мая.
"На улице Гоголя в Адлерском районе Сочи произошел конфликт между двумя компаниями молодых людей из-за парковочного места. Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой один из мужчин произвел выстрелы из травматического оружия. Очевидцы происшествия незамедлительно сообщили о случившемся в полицию", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что полицейские прибыли на место происшествия в течение пяти минут. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в дежурную часть.
"В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в пресс-службе.
Это уже второй подобный инцидент, произошедший на курорте за последнее несколько дней. Ранее сообщалось, что полиция Сочи проводит проверку по сообщению о перестрелке на улице Бакинская, которая произошла 14 мая.