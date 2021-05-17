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При стрельбе в Торонто погиб один человек
При стрельбе в Торонто погиб один человек
Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю в Торонто, в результате погиб один человек, сообщает полиция города. РИА Новости, 17.05.2021
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю в Торонто, в результате погиб один человек, сообщает полиция города.Отмечается, что в близлежащих зданиях обнаружены след от попадания пуль.Стрелявший скрылся с места инцидента на черном автомобиле.
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канада, торонто, в мире

При стрельбе в Торонто погиб один человек

00:34 17.05.2021 (обновлено: 00:45 17.05.2021)
 
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция КанадыПолиция Канады. Архивное фото
Полиция Канады. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция Канады
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю в Торонто, в результате погиб один человек, сообщает полиция города.

"Сообщается, что мужчина вышел из машины и начал стрелять... Офицеры обнаружили пятерых пострадавших... один из пострадавших скончался от полученных ран", — написали сотрудники правоохранительных органов в Twitter.

Отмечается, что в близлежащих зданиях обнаружены след от попадания пуль.
Стрелявший скрылся с места инцидента на черном автомобиле.
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 04:33
В американском штате Род-Айленд девять человек были ранены при стрельбе
 
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