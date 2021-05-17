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При стрельбе в Торонто погиб один человек
При стрельбе в Торонто погиб один человек
Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю в Торонто, в результате погиб один человек, сообщает полиция города. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T00:34
2021-05-17T00:34
2021-05-17T00:45
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю в Торонто, в результате погиб один человек, сообщает полиция города.Отмечается, что в близлежащих зданиях обнаружены след от попадания пуль.Стрелявший скрылся с места инцидента на черном автомобиле.
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