https://ria.ru/20210517/sssr-1732612824.html

Песков оценил высказывания Чубайса о советской власти

Песков оценил высказывания Чубайса о советской власти

В Кремле не знакомы с публикациями высказываний спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:39

2021-05-17T12:39

2021-05-17T14:24

дмитрий песков

анатолий чубайс

ссср

общество

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Кремле не знакомы с публикациями высказываний спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о "вранье и лжи" в Советском Союзе, но делать такие прямолинейные заявления — его право, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в интервью "Коммерсанту" Чубайс назвал происходившее в СССР "омерзительной ложью". По его мнению, ложь была во всех аспектах жизни государства, "будь это новости по телевизору или будь это собрание трудящихся"."Я могу только посыпать голову пеплом, к сожалению, не знаком с этими высказываниями, но вы знаете, что Анатолий Чубайс иногда делает достаточно прямолинейные высказывания <...>, но не будучи знакомым с сутью сказанного, я не берусь что-то комментировать", — сказал Песков.Пресс-секретарь президента отметил, что возможно не успеет ознакомиться с публикациями по этой теме сегодня. После цитирования журналистами некоторых утверждений Чубайса, Песков добавил, что озвученные слова "очень экзальтированные". При этом пресс-секретарь добавил, что во времена СССР было много разных событий. Он привел в пример то, как Советский Союз спас мир от фашизма во время Второй Мировой Войны, а затем государство смогло восстановиться "из руин". СССР, по словам Пескова, достиг "очень большого" уровня индустриализации."Потом было сделано много ошибок, и Советский Союз развалился. Поэтому были и примеры героизма, и примеры успеха, и примеры фиаско, — все было в истории Советского Союза", — заключил он.

https://ria.ru/20210515/pushkov-1732469061.html

https://ria.ru/20210423/razval-1729607479.html

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дмитрий песков, анатолий чубайс, ссср, общество