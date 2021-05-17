https://ria.ru/20210517/sssr-1732612824.html
Песков оценил высказывания Чубайса о советской власти
Песков оценил высказывания Чубайса о советской власти
В Кремле не знакомы с публикациями высказываний спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:39
2021-05-17T12:39
2021-05-17T14:24
дмитрий песков
анатолий чубайс
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156343/07/1563430740_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a670bb51ed38e24927ff85d205c5f506.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Кремле не знакомы с публикациями высказываний спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о "вранье и лжи" в Советском Союзе, но делать такие прямолинейные заявления — его право, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в интервью "Коммерсанту" Чубайс назвал происходившее в СССР "омерзительной ложью". По его мнению, ложь была во всех аспектах жизни государства, "будь это новости по телевизору или будь это собрание трудящихся"."Я могу только посыпать голову пеплом, к сожалению, не знаком с этими высказываниями, но вы знаете, что Анатолий Чубайс иногда делает достаточно прямолинейные высказывания <...>, но не будучи знакомым с сутью сказанного, я не берусь что-то комментировать", — сказал Песков.Пресс-секретарь президента отметил, что возможно не успеет ознакомиться с публикациями по этой теме сегодня. После цитирования журналистами некоторых утверждений Чубайса, Песков добавил, что озвученные слова "очень экзальтированные". При этом пресс-секретарь добавил, что во времена СССР было много разных событий. Он привел в пример то, как Советский Союз спас мир от фашизма во время Второй Мировой Войны, а затем государство смогло восстановиться "из руин". СССР, по словам Пескова, достиг "очень большого" уровня индустриализации."Потом было сделано много ошибок, и Советский Союз развалился. Поэтому были и примеры героизма, и примеры успеха, и примеры фиаско, — все было в истории Советского Союза", — заключил он.
https://ria.ru/20210515/pushkov-1732469061.html
https://ria.ru/20210423/razval-1729607479.html
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156343/07/1563430740_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_dcb218547b2d70422b22e8d182eea230.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, анатолий чубайс, ссср, общество
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
В Кремле не знакомы с публикациями высказываний спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса
о "вранье и лжи" в Советском Союзе, но делать такие прямолинейные заявления — его право, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
Ранее в интервью "Коммерсанту
" Чубайс назвал происходившее в СССР "омерзительной ложью". По его мнению, ложь была во всех аспектах жизни государства, "будь это новости по телевизору или будь это собрание трудящихся".
"Я могу только посыпать голову пеплом, к сожалению, не знаком с этими высказываниями, но вы знаете, что Анатолий Чубайс иногда делает достаточно прямолинейные высказывания <...>, но не будучи знакомым с сутью сказанного, я не берусь что-то комментировать", — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что возможно не успеет ознакомиться с публикациями по этой теме сегодня. После цитирования журналистами некоторых утверждений Чубайса, Песков добавил, что озвученные слова "очень экзальтированные".
"Не знаю контекста сказанного, но честно говоря, предпочел бы, чтобы все эти кипения прошли меня стороной", — отметил он.
При этом пресс-секретарь добавил, что во времена СССР было много разных событий. Он привел в пример то, как Советский Союз спас мир от фашизма во время Второй Мировой Войны, а затем государство смогло восстановиться "из руин". СССР, по словам Пескова, достиг "очень большого" уровня индустриализации.
"Потом было сделано много ошибок, и Советский Союз развалился. Поэтому были и примеры героизма, и примеры успеха, и примеры фиаско, — все было в истории Советского Союза", — заключил он.