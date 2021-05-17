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США ввели санкции против Мьянмы
США ввели санкции против Мьянмы
США ввели санкции против Государственного административного совета Мьянмы и ряда высокопоставленных чиновников страны, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:19
2021-05-17T17:38
зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
министерство финансов сша
нейпьидо
мьянма
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. США ввели санкции против Государственного административного совета Мьянмы и ряда высокопоставленных чиновников страны, сообщило в понедельник министерство финансов США.В санкционный список, помимо Государственного административного совета, вошли 15 частных лиц, в том числе министры международного взаимодействия, министр по пограничным вопросам, министры торговли, здравоохранения, министры финансов, спорта, окружающей среды, председатель избирательной комиссии и другие члены государственного административного совета.Мьянманские военные сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. США назвали произошедшее переворотом и уже ввели ряд санкций против этой страны.Руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Девятого апреля на пресс-брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей продолжались более трех месяцев во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.С середины апреля активность протестного движения начала снижаться, однако участились вооруженные столкновения противников военных властей с силами безопасности, нападения на представителей местной администрации, взрывы самодельных взрывных устройств и поджоги административных зданий.По версии военных, протестное движение, начавшееся после их прихода к власти, как мирное, очень быстро перешло в радикальные формы и прямое вооруженное сопротивление властям, с вооруженными нападениями на полицейских и военных, с поджогами и взрывами, при которых часто страдают невинные люди, с атаками на воинские части и полицейские участки. Военные власти также заявляют, что в результате забастовок врачей и транспортников в разгар пандемии коронавируса в Мьянме не работают больницы и общественный транспорт.
https://ria.ru/20210505/myanma-1731178416.html
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зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), министерство финансов сша, нейпьидо, мьянма, сша, в мире

США ввели санкции против Мьянмы

17:19 17.05.2021 (обновлено: 17:38 17.05.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. США ввели санкции против Государственного административного совета Мьянмы и ряда высокопоставленных чиновников страны, сообщило в понедельник министерство финансов США.
В санкционный список, помимо Государственного административного совета, вошли 15 частных лиц, в том числе министры международного взаимодействия, министр по пограничным вопросам, министры торговли, здравоохранения, министры финансов, спорта, окружающей среды, председатель избирательной комиссии и другие члены государственного административного совета.
Протестующие против военного переворота с самодельными пневматическими винтовками в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 11:51
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Мьянманские военные сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. США назвали произошедшее переворотом и уже ввели ряд санкций против этой страны.
Руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Девятого апреля на пресс-брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
Массовые протесты против военных властей продолжались более трех месяцев во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
С середины апреля активность протестного движения начала снижаться, однако участились вооруженные столкновения противников военных властей с силами безопасности, нападения на представителей местной администрации, взрывы самодельных взрывных устройств и поджоги административных зданий.
Протестующего с плакатом в поддержку Армии независимости Качина (KIA) и Организации независимости Качина (KIO) во время демонстрации против военного переворота в Хпаканте в штате Качин в Мьянме - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 12:46
Этнические повстанцы в Мьянме сбили военный вертолет
По версии военных, протестное движение, начавшееся после их прихода к власти, как мирное, очень быстро перешло в радикальные формы и прямое вооруженное сопротивление властям, с вооруженными нападениями на полицейских и военных, с поджогами и взрывами, при которых часто страдают невинные люди, с атаками на воинские части и полицейские участки. Военные власти также заявляют, что в результате забастовок врачей и транспортников в разгар пандемии коронавируса в Мьянме не работают больницы и общественный транспорт.
 
Зо Мин Тун (Глава информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор)Министерство финансов СШАНейпьидоМьянмаСШАВ мире
 
 
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