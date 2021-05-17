https://ria.ru/20210517/ssha-1732676998.html

США ввели санкции против Мьянмы

США ввели санкции против Мьянмы

США ввели санкции против Государственного административного совета Мьянмы и ряда высокопоставленных чиновников страны, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:19

2021-05-17T17:19

2021-05-17T17:38

зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)

министерство финансов сша

нейпьидо

мьянма

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. США ввели санкции против Государственного административного совета Мьянмы и ряда высокопоставленных чиновников страны, сообщило в понедельник министерство финансов США.В санкционный список, помимо Государственного административного совета, вошли 15 частных лиц, в том числе министры международного взаимодействия, министр по пограничным вопросам, министры торговли, здравоохранения, министры финансов, спорта, окружающей среды, председатель избирательной комиссии и другие члены государственного административного совета.Мьянманские военные сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. США назвали произошедшее переворотом и уже ввели ряд санкций против этой страны.Руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Девятого апреля на пресс-брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей продолжались более трех месяцев во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.С середины апреля активность протестного движения начала снижаться, однако участились вооруженные столкновения противников военных властей с силами безопасности, нападения на представителей местной администрации, взрывы самодельных взрывных устройств и поджоги административных зданий.По версии военных, протестное движение, начавшееся после их прихода к власти, как мирное, очень быстро перешло в радикальные формы и прямое вооруженное сопротивление властям, с вооруженными нападениями на полицейских и военных, с поджогами и взрывами, при которых часто страдают невинные люди, с атаками на воинские части и полицейские участки. Военные власти также заявляют, что в результате забастовок врачей и транспортников в разгар пандемии коронавируса в Мьянме не работают больницы и общественный транспорт.

https://ria.ru/20210505/myanma-1731178416.html

https://ria.ru/20210503/myanma-1730986364.html

нейпьидо

мьянма

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), министерство финансов сша, нейпьидо, мьянма, сша, в мире