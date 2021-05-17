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США призвали ХАМАС прекратить ракетные обстрелы
США призвали ХАМАС прекратить ракетные обстрелы
США призывают ХАМАС и другие группировки в секторе Газа немедленно прекратить ракетные обстрелы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:52
2021-05-17T14:52
2021-05-17T16:56
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
энтони блинкен
хамас
сша
израиль
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США призывают ХАМАС и другие группировки в секторе Газа немедленно прекратить ракетные обстрелы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.США призывают все стороны конфликта между Израилем и Палестиной обеспечить защиту мирных жителей, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы призываем все стороны избегать действий, которые подрывают шансы на будущий мир. Также мы призываем все стороны обеспечить защиту мирных жителей, особенно детей", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, энтони блинкен, хамас, сша, израиль, в мире
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США призывают ХАМАС и другие группировки в секторе Газа немедленно прекратить ракетные обстрелы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Как мы говорили ранее, Израиль имеет право защищать себя... Мы призываем ХАМАС и другие группировки в секторе Газа немедленно прекратить ракетные обстрелы", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.
США призывают все стороны конфликта между Израилем и Палестиной обеспечить защиту мирных жителей, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы призываем все стороны избегать действий, которые подрывают шансы на будущий мир. Также мы призываем все стороны обеспечить защиту мирных жителей, особенно детей", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.