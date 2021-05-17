https://ria.ru/20210517/sputnik-1732722771.html

В Мексику доставили новую партию "Спутника V"

В Мексику доставили новую партию "Спутника V"

Шестую партию вакцины от COVID-19 "Спутник V" доставили из России в Мехико, сообщили в лаборатории Birmex, которая организует логистику вакцин в Мексике. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T22:38

2021-05-17T22:38

2021-05-17T22:38

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

марсело луис эбрард

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

мексика

в мире

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МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Шестую партию вакцины от COVID-19 "Спутник V" доставили из России в Мехико, сообщили в лаборатории Birmex, которая организует логистику вакцин в Мексике.Встреча шестой партии вакцин разработки института Гамалеи прошла на фоне визита руководства Birmex в Москву - в понедельник начались встречи экспертной делегации из Мексики с руководством Российского фонда прямых инвестиций.Глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард сообщил в Twitter, что мексиканская делегация намерена в ходе визита ускорить заключение соглашений, необходимых для розлива и упаковки в Мексике вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".Лаборатория биологических агентов и реактивов Мексики Birmex, которая занимается логистикой вакцин для национальной программы иммунизации против COVID-19, намерена к июлю-августу отладить и сертифицировать розлив и упаковку "Спутника V" в объеме 90 миллионов доз в год и в дальнейшем начать его экспорт.Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия была поставлена спустя три недели, 22 февраля.Для иммунизации против COVID-19 власти Мексики используют пять различных вакцин, которые закупают за границей или производят на месте, получая активный компонент из биолабораторий: Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Cansino и "Спутник V". До настоящего момента в страну были поставлены почти 30 миллионов доз вакцин, 23,3 миллиона из них уже применили среди населения.По последним данным минздрава Мексики, с начала эпидемии коронавирусом в стране заразились 2,38 миллиона человек, эта цифра включает 220 433 летальных случая. Снижение показателей заболеваемости COVID-19 продолжается уже 20 недель - половина мексиканских штатов установила низкий уровень эпидемиологического риска, в настоящий момент болеют около 18,4 тысячи человек.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210517/sputnik-1732659662.html

https://ria.ru/20210513/vaktsinatsiya-1732134120.html

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вакцина "спутник v", марсело луис эбрард, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, мексика, в мире