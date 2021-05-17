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В Мексику доставили новую партию "Спутника V"
В Мексику доставили новую партию "Спутника V"
Шестую партию вакцины от COVID-19 "Спутник V" доставили из России в Мехико, сообщили в лаборатории Birmex, которая организует логистику вакцин в Мексике. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T22:38
2021-05-17T22:38
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
марсело луис эбрард
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
мексика
в мире
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МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Шестую партию вакцины от COVID-19 "Спутник V" доставили из России в Мехико, сообщили в лаборатории Birmex, которая организует логистику вакцин в Мексике.Встреча шестой партии вакцин разработки института Гамалеи прошла на фоне визита руководства Birmex в Москву - в понедельник начались встречи экспертной делегации из Мексики с руководством Российского фонда прямых инвестиций.Глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард сообщил в Twitter, что мексиканская делегация намерена в ходе визита ускорить заключение соглашений, необходимых для розлива и упаковки в Мексике вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".Лаборатория биологических агентов и реактивов Мексики Birmex, которая занимается логистикой вакцин для национальной программы иммунизации против COVID-19, намерена к июлю-августу отладить и сертифицировать розлив и упаковку "Спутника V" в объеме 90 миллионов доз в год и в дальнейшем начать его экспорт.Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия была поставлена спустя три недели, 22 февраля.Для иммунизации против COVID-19 власти Мексики используют пять различных вакцин, которые закупают за границей или производят на месте, получая активный компонент из биолабораторий: Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Cansino и "Спутник V". До настоящего момента в страну были поставлены почти 30 миллионов доз вакцин, 23,3 миллиона из них уже применили среди населения.По последним данным минздрава Мексики, с начала эпидемии коронавирусом в стране заразились 2,38 миллиона человек, эта цифра включает 220 433 летальных случая. Снижение показателей заболеваемости COVID-19 продолжается уже 20 недель - половина мексиканских штатов установила низкий уровень эпидемиологического риска, в настоящий момент болеют около 18,4 тысячи человек.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210517/sputnik-1732659662.html
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вакцина "спутник v", марсело луис эбрард, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, мексика, в мире

В Мексику доставили новую партию "Спутника V"

22:38 17.05.2021
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в аэропорту Манас в Бишкеке
Разгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Спутник V в аэропорту Манас в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Шестую партию вакцины от COVID-19 "Спутник V" доставили из России в Мехико, сообщили в лаборатории Birmex, которая организует логистику вакцин в Мексике.

"В международный аэропорт Мехико прибыл рейс AF6720 из Москвы, самолет с вакцинами на борту приземлился в 12.48", - говорится в сообщении на странице Birmex в Twitter.

Встреча шестой партии вакцин разработки института Гамалеи прошла на фоне визита руководства Birmex в Москву - в понедельник начались встречи экспертной делегации из Мексики с руководством Российского фонда прямых инвестиций.
Глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард сообщил в Twitter, что мексиканская делегация намерена в ходе визита ускорить заключение соглашений, необходимых для розлива и упаковки в Мексике вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".
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Лаборатория биологических агентов и реактивов Мексики Birmex, которая занимается логистикой вакцин для национальной программы иммунизации против COVID-19, намерена к июлю-августу отладить и сертифицировать розлив и упаковку "Спутника V" в объеме 90 миллионов доз в год и в дальнейшем начать его экспорт.
Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия была поставлена спустя три недели, 22 февраля.
Для иммунизации против COVID-19 власти Мексики используют пять различных вакцин, которые закупают за границей или производят на месте, получая активный компонент из биолабораторий: Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Cansino и "Спутник V". До настоящего момента в страну были поставлены почти 30 миллионов доз вакцин, 23,3 миллиона из них уже применили среди населения.
По последним данным минздрава Мексики, с начала эпидемии коронавирусом в стране заразились 2,38 миллиона человек, эта цифра включает 220 433 летальных случая. Снижение показателей заболеваемости COVID-19 продолжается уже 20 недель - половина мексиканских штатов установила низкий уровень эпидемиологического риска, в настоящий момент болеют около 18,4 тысячи человек.
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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Марсело Луис ЭбрардКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийМексикаВ мире
 
 
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