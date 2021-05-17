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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210517/sputnik-1732659662.html
В Азербайджане назвали дату начала вакцинации "Спутником V"
В Азербайджане назвали дату начала вакцинации "Спутником V"
Азербайджан во вторник начинает вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V", привиться смогут жители старше 18 лет, не имеющие... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:12
2021-05-17T16:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
здоровье - общество
азербайджан
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БАКУ, 17 мая – РИА Новости. Азербайджан во вторник начинает вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V", привиться смогут жители старше 18 лет, не имеющие противопоказаний, сообщает минздрав республики."С 18 мая 2021 года начнется вакцинация граждан Азербайджана препаратом российского производства "Спутник V", признанного уже 65 странами. Вакцинация будет проводиться в Бакинском оздоровительном центре, расположенном по адресу: проспект Азадлыг, 112", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что в целях иммунизации населения Азербайджана против коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V" может быть применен для каждого гражданина, достигшего 18-летнего возраста и не имеющего противопоказаний.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, азербайджан, в мире

В Азербайджане назвали дату начала вакцинации "Спутником V"

16:12 17.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БАКУ, 17 мая – РИА Новости. Азербайджан во вторник начинает вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V", привиться смогут жители старше 18 лет, не имеющие противопоказаний, сообщает минздрав республики.
"С 18 мая 2021 года начнется вакцинация граждан Азербайджана препаратом российского производства "Спутник V", признанного уже 65 странами. Вакцинация будет проводиться в Бакинском оздоровительном центре, расположенном по адресу: проспект Азадлыг, 112", - говорится в сообщении.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
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В ведомстве напомнили, что в целях иммунизации населения Азербайджана против коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V" может быть применен для каждого гражданина, достигшего 18-летнего возраста и не имеющего противопоказаний.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetЗдоровье - ОбществоАзербайджанВ мире
 
 
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