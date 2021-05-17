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В Азербайджане назвали дату начала вакцинации "Спутником V"

В Азербайджане назвали дату начала вакцинации "Спутником V"

Азербайджан во вторник начинает вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V", привиться смогут жители старше 18 лет, не имеющие... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:12

2021-05-17T16:12

2021-05-17T16:12

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

здоровье - общество

азербайджан

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БАКУ, 17 мая – РИА Новости. Азербайджан во вторник начинает вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V", привиться смогут жители старше 18 лет, не имеющие противопоказаний, сообщает минздрав республики."С 18 мая 2021 года начнется вакцинация граждан Азербайджана препаратом российского производства "Спутник V", признанного уже 65 странами. Вакцинация будет проводиться в Бакинском оздоровительном центре, расположенном по адресу: проспект Азадлыг, 112", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что в целях иммунизации населения Азербайджана против коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V" может быть применен для каждого гражданина, достигшего 18-летнего возраста и не имеющего противопоказаний.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

азербайджан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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