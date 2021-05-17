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Распространение коронавируса
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Индийская компания заключила договор о производстве "Спутника V"
Индийская компания заключила договор о производстве "Спутника V"
Индийская фармкомпания Shilpa Medicare сообщила о заключении соглашения с компанией Dr. Reddy's Laboratories Ltd о производстве российской вакцины против... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:05
2021-05-17T11:05
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая – РИА Новости. Индийская фармкомпания Shilpa Medicare сообщила о заключении соглашения с компанией Dr. Reddy's Laboratories Ltd о производстве российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", предполагается, что в год будет производиться 50 миллионов доз двухкомпонентной вакцины.Ранее компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd, получившая от властей Индии разрешение на импорт вакцины "Спутник V" и ее экстренное использование, получила две партии российской вакцины и на прошлой неделе сообщила о начале ее использования."Компания через свою стопроцентную дочернюю компанию Shilpa Biologicals Private Limited заключила окончательное соглашение на 3 года с Dr.Reddy's Laboratories Limited на производство и поставку (произведенной на территории Индии - ред.) вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении Shilpa Medicare, опубликованном на сайте Бомбейской фондовой биржи.Компания отметила, что "целевой объем производства двойного векторного "Спутника V" в течение первых 12 месяцев составляет 50 миллионов доз (50 миллионов компонентов 1 и 50 миллионов компонентов 2) с даты начала коммерческого производства".Отмечается, что в соответствии с соглашением, Shilpa Biologicals Private Limited будет отвечать за производство вакцины, в то время как Dr.Reddy's Laboratories Limited отвечает за распространение и маркетинг произведенной вакцины."Компании также изучают возможность производства "Спутник Лайт", однокомпонентной версии вакцины в ближайшем будущем", - отмечается в заявлении.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,9 миллиона. Выздоровели более 21,1 миллиона, умерли более 274 тысяч человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, с 21 апреля он ежедневно составлял более 300 тысяч человек в сутки и пять раз превысил отметку в 400 тысяч.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, индия, в мире

Индийская компания заключила договор о производстве "Спутника V"

11:05 17.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая – РИА Новости. Индийская фармкомпания Shilpa Medicare сообщила о заключении соглашения с компанией Dr. Reddy's Laboratories Ltd о производстве российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", предполагается, что в год будет производиться 50 миллионов доз двухкомпонентной вакцины.
Ранее компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd, получившая от властей Индии разрешение на импорт вакцины "Спутник V" и ее экстренное использование, получила две партии российской вакцины и на прошлой неделе сообщила о начале ее использования.
"Компания через свою стопроцентную дочернюю компанию Shilpa Biologicals Private Limited заключила окончательное соглашение на 3 года с Dr.Reddy's Laboratories Limited на производство и поставку (произведенной на территории Индии - ред.) вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении Shilpa Medicare, опубликованном на сайте Бомбейской фондовой биржи.
Компания отметила, что "целевой объем производства двойного векторного "Спутника V" в течение первых 12 месяцев составляет 50 миллионов доз (50 миллионов компонентов 1 и 50 миллионов компонентов 2) с даты начала коммерческого производства".
Отмечается, что в соответствии с соглашением, Shilpa Biologicals Private Limited будет отвечать за производство вакцины, в то время как Dr.Reddy's Laboratories Limited отвечает за распространение и маркетинг произведенной вакцины.
"Компании также изучают возможность производства "Спутник Лайт", однокомпонентной версии вакцины в ближайшем будущем", - отмечается в заявлении.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,9 миллиона. Выздоровели более 21,1 миллиона, умерли более 274 тысяч человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, с 21 апреля он ежедневно составлял более 300 тысяч человек в сутки и пять раз превысил отметку в 400 тысяч.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыИндияВ мире
 
 
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