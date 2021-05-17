https://ria.ru/20210517/spg-1732372715.html

Арктические запасы: Россия приготовилась выбить США из Европы

Арктические запасы: Россия приготовилась выбить США из Европы

Экспорт американского сжиженного природного газа бьет рекорды. Но этот ажиотаж не надолго, опасаются в Вашингтоне, поскольку после запуска "Северного потока —... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T08:00

2021-05-17T08:00

2021-05-17T09:33

минэнерго сша

арктик спг - 2

мэа

северный поток — 2

ямал спг

газпром

total

новатэк

александр новак

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Экспорт американского сжиженного природного газа бьет рекорды. Но этот ажиотаж не надолго, опасаются в Вашингтоне, поскольку после запуска "Северного потока — 2" в Европу хлынет дешевое российское топливо. К тому же Москва в ближайшие пару лет может совершить прорыв на рынке СПГ. Этому поспособствуют крупные нацпроекты. Наблюдатели не исключают, что в перспективе Россия выдавит США с европейского рынка.Катар не сдаст АзиюВ марте американцы отправляли за рубеж 10,5 миллиарда кубических футов сжиженного газа в день, сообщили в управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США. В апреле было 9,2, но и это абсолютный максимум для начала весны. Как отмечается в докладе, в прошлом году и январе нынешнего большая часть экспорта СПГ из США приходилась на Азию. Но в феврале и марте половину забирала Европа. Дело в том, что цены на споте там сравнялись с азиатскими."Что касается мая, мы ожидаем снижения до 8,6 миллиарда кубических футов в сутки, а затем — подъем выше девяти миллиардов в летние месяцы для удовлетворения пикового спроса в Европе и Азии", — уточнили в ведомстве. В Международном энергетическом агентстве допускают, что к 2024-му американцы могут стать лидерами в этом сегменте. По расчетам МЭА, совокупные мощности по сжижению природного газа в США, Австралии и России обеспечат к этому времени 90% роста мирового экспорта СПГ. Впрочем, о лидерстве можно поспорить. На пятки Катару наступает Австралия — 26 процентов. Третье и четвертое места у США (14,7) и России (десять). Причем в 2019-м мы экспортировали в Европу и Азию СПГ больше, чем американцы. В ближайшие годы, как ожидается, конкуренция обострится, и у Москвы есть все шансы выйти победителем. Все дело в огромных арктических запасах. Арктика в приоритетеПланомерное освоение нефтяных и газовых ресурсов Северного Ледовитого океана в приоритете у российских властей уже лет пятнадцать. В марте Кабмин утвердил долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа. Это направлено на диверсификацию источников, прежде всего активное использование Арктического шельфа и Дальнего Востока. Планируется, что за полтора десятилетия производственные мощности СПГ вырастут в три раза. В центре внимания — проекты "Новатэка": "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2" . Второй, стоимостью 21 миллиард долларов, запустят в 2023-м, чтобы выйти на полную мощность почти в 20 миллионов тонн в год в 2026-м.На конец марта проект проинвестировали примерно на 39 процентов. В этому году вложат еще шесть миллиардов — вдвое больше, чем в прошлом. Среди инвесторов — французская Total, китайские нефтегазовые корпорации CNPC, CNOOC, японский консорциум Mitsui & Co и JOGMEC. "Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 миллиона тонн в год. Ресурсная база — Утреннее месторождение на Гыданском полуострове в ЯНАО. Запуск первой линии намечен на 2023-й, второй и третьей — на 2024-й и 2026-й. По оценке главы Минэнерго Александра Новака, Россия к 2025-му сможет производить свыше 68 миллионов тонн СПГ в год и нарастит долю на мировом рынке до 25 процентов. Мощный ударАналитики OilPrice полагают, что Россия готовит мощный удар по американским позициям в Европе и способна вовсе выдавить оттуда конкурента. Москва пойдет в наступление на двух фронтах: для европейцев выгоден не только российский трубопроводный газ, но и сжиженный природный. К тому же, отмечает он, для американских поставщиков в приоритете Китай и Япония — там цены выше. В Европе же не готовы столько платить, и продажи в Старый Свет растут, как правило, лишь во время сезонного подъема спроса. "Поэтому российский СПГ может выдавить заокеанский с большей части рынка Европы, оставив конкурентам на откуп страны на побережье Атлантического океана — Испанию и Португалию, хотя и там оснований для увеличения американского сбыта нет: в 2019-м "Новатэк" подписал с Repsol договор на миллион тонн СПГ в год в течение 15 лет", — говорит Хазанов. Объективные рискиЕсть, впрочем, и объективные риски — с учетом излишков СПГ на мировом рынке как минимум до 2025 года и усиления конкуренции высоких цен ждать сложно.Если говорить о конкуренции по добыче и экспорту, то здесь естественный соперник России — США, соглашается Неплюев. Несмотря на мартовские экспортные рекорды, полностью вытеснить других поставщиков с рынка американцам не удастся, уверен аналитик. "Пора признать, что Россия собирается стать крупным игроком в отрасли", — констатирует в докладе Оксфордский институт энергетических исследований. Впрочем, эксперты приходят к выводу, что российский экспорт СПГ достаточно диверсифицирован. Большая часть идет на Азиатско-Тихоокеанский регион, значительная доля — в те европейские страны, куда, "как правило, не доходит трубопроводный газ". Более того, даже когда отечественный СПГ достигает основных рынков сбыта "Газпрома" — таких как Франция, Бельгия и Нидерланды, он, судя по всему, "не каннибилизирует спрос на топливо, поступающее по трубе", ведь продажи год от года растут.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/spg-1596634183.html

https://ria.ru/20210322/spg-1602285150.html

https://ria.ru/20210505/vodorod-1729501925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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