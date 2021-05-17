https://ria.ru/20210517/solntse-1732568308.html

Россиян предупредили об "опасном" солнце в нескольких регионах

Россиян предупредили об "опасном" солнце в нескольких регионах

Индекс ультрафиолетового излучения будет достигать отметки 6-7, соответствующей высокому риску вреда для кожи и глаз, в Центральной России, в Сочи и... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T04:11

2021-05-17T04:11

2021-05-17T06:36

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

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оон

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Индекс ультрафиолетового излучения будет достигать отметки 6-7, соответствующей высокому риску вреда для кожи и глаз, в Центральной России, в Сочи и Владивостоке индекс достигнет отметки в 8 единиц, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что высокие индексы ультрафиолетового излучения также ожидаются на всей территории Северо-Кавказского федерального округа."В понедельник, вторник практически весь СКФО будет в диапазоне 6-7 ультрафиолетового индекса", - добавил Вильфанд.По прогнозам синоптиков, в районе Сочи индекс будет достигать 8 единиц.Также опасное солнце будет на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, юге Хабаровского края и в Приморском крае.Ультрафиолетовый индекс (УФИ) является международным стандартом для количественной оценки УФ, разработанным ВОЗ, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он предназначен для указания на потенциально возможные неблагоприятные последствия УФ-излучения для здоровья и стимулирования людей для своей защиты. Чем выше УФИ, тем больше потенциал для нанесения вреда коже и глазам и тем меньше время, необходимое для нанесения такого вреда. Защитные средства от солнца необходимо использовать при УФ-индексе, равном или превышающем 3. Высокому индексу соответствуют отметки 6-7, опасному - 8, экстремальному - 11.

https://ria.ru/20210517/zhara-1732567461.html

https://ria.ru/20210517/pogoda-1732566394.html

москва

самарская область

владивосток

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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, воз, москва, самарская область, владивосток, оон, приморский край, общество