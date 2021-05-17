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Россиян предупредили об "опасном" солнце в нескольких регионах
Россиян предупредили об "опасном" солнце в нескольких регионах
Индекс ультрафиолетового излучения будет достигать отметки 6-7, соответствующей высокому риску вреда для кожи и глаз, в Центральной России, в Сочи и... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T04:11
2021-05-17T06:36
погода
роман вильфанд
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Индекс ультрафиолетового излучения будет достигать отметки 6-7, соответствующей высокому риску вреда для кожи и глаз, в Центральной России, в Сочи и Владивостоке индекс достигнет отметки в 8 единиц, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что высокие индексы ультрафиолетового излучения также ожидаются на всей территории Северо-Кавказского федерального округа."В понедельник, вторник практически весь СКФО будет в диапазоне 6-7 ультрафиолетового индекса", - добавил Вильфанд.По прогнозам синоптиков, в районе Сочи индекс будет достигать 8 единиц.Также опасное солнце будет на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, юге Хабаровского края и в Приморском крае.Ультрафиолетовый индекс (УФИ) является международным стандартом для количественной оценки УФ, разработанным ВОЗ, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он предназначен для указания на потенциально возможные неблагоприятные последствия УФ-излучения для здоровья и стимулирования людей для своей защиты. Чем выше УФИ, тем больше потенциал для нанесения вреда коже и глазам и тем меньше время, необходимое для нанесения такого вреда. Защитные средства от солнца необходимо использовать при УФ-индексе, равном или превышающем 3. Высокому индексу соответствуют отметки 6-7, опасному - 8, экстремальному - 11.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, воз, москва, самарская область, владивосток, оон, приморский край, общество

Россиян предупредили об "опасном" солнце в нескольких регионах

04:11 17.05.2021 (обновлено: 06:36 17.05.2021)
 
© Depositphotos / gunnar3000Энергия Солнца
Энергия Солнца - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Depositphotos / gunnar3000
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Индекс ультрафиолетового излучения будет достигать отметки 6-7, соответствующей высокому риску вреда для кожи и глаз, в Центральной России, в Сочи и Владивостоке индекс достигнет отметки в 8 единиц, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни, до вторника, будет повышенный уровень ультрафиолетового излучения, достигающий отметки 6-7 на самом юге ЦФО: в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. Это уже заметный индекс, когда надо стремиться избегать нахождения в полуденные часы на солнце. Прикрывать одеждой с длинными рукавами руки или сомбреро носить", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что высокие индексы ультрафиолетового излучения также ожидаются на всей территории Северо-Кавказского федерального округа.
"В понедельник, вторник практически весь СКФО будет в диапазоне 6-7 ультрафиолетового индекса", - добавил Вильфанд.
По прогнозам синоптиков, в районе Сочи индекс будет достигать 8 единиц.
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Также опасное солнце будет на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, юге Хабаровского края и в Приморском крае.
Ультрафиолетовый индекс (УФИ) является международным стандартом для количественной оценки УФ, разработанным ВОЗ, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он предназначен для указания на потенциально возможные неблагоприятные последствия УФ-излучения для здоровья и стимулирования людей для своей защиты. Чем выше УФИ, тем больше потенциал для нанесения вреда коже и глазам и тем меньше время, необходимое для нанесения такого вреда. Защитные средства от солнца необходимо использовать при УФ-индексе, равном или превышающем 3. Высокому индексу соответствуют отметки 6-7, опасному - 8, экстремальному - 11.
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ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрВОЗМоскваСамарская областьВладивостокООНПриморский крайОбщество
 
 
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