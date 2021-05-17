Россиян предупредили об "опасном" солнце в нескольких регионах
04:11 17.05.2021 (обновлено: 06:36 17.05.2021)
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Индекс ультрафиолетового излучения будет достигать отметки 6-7, соответствующей высокому риску вреда для кожи и глаз, в Центральной России, в Сочи и Владивостоке индекс достигнет отметки в 8 единиц, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В ближайшие дни, до вторника, будет повышенный уровень ультрафиолетового излучения, достигающий отметки 6-7 на самом юге ЦФО: в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. Это уже заметный индекс, когда надо стремиться избегать нахождения в полуденные часы на солнце. Прикрывать одеждой с длинными рукавами руки или сомбреро носить", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что высокие индексы ультрафиолетового излучения также ожидаются на всей территории Северо-Кавказского федерального округа.
"В понедельник, вторник практически весь СКФО будет в диапазоне 6-7 ультрафиолетового индекса", - добавил Вильфанд.
По прогнозам синоптиков, в районе Сочи индекс будет достигать 8 единиц.
Также опасное солнце будет на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, юге Хабаровского края и в Приморском крае.
Ультрафиолетовый индекс (УФИ) является международным стандартом для количественной оценки УФ, разработанным ВОЗ, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он предназначен для указания на потенциально возможные неблагоприятные последствия УФ-излучения для здоровья и стимулирования людей для своей защиты. Чем выше УФИ, тем больше потенциал для нанесения вреда коже и глазам и тем меньше время, необходимое для нанесения такого вреда. Защитные средства от солнца необходимо использовать при УФ-индексе, равном или превышающем 3. Высокому индексу соответствуют отметки 6-7, опасному - 8, экстремальному - 11.