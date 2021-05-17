https://ria.ru/20210517/shpion-1732693149.html

Посольство России удивила реакция испанских СМИ на "дело о шпионаже"

Посольство России удивила реакция испанских СМИ на "дело о шпионаже"

Испанские СМИ сообщили о закрытии судебного дела о так называемых российских шпионах в Каталонии спустя год, хотя о ведущихся расследованиях, связанных с... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T18:34

2021-05-17T18:34

2021-05-17T20:31

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МАДРИД, 17 мая — РИА Новости. Испанские СМИ сообщили о закрытии судебного дела о так называемых российских шпионах в Каталонии спустя год, хотя о ведущихся расследованиях, связанных с Россией, публикуют информацию куда более оперативно, заявили РИА Новости в российском посольстве в Мадриде.Национальный суд Испании еще в июле прошлого года прекратил дело, связанное с якобы имевшим место вмешательством России в действия каталонских сторонников движения за независимость. Об этом только сейчас сообщило издание eldiario.es. Информацию о закрытии засекреченного дела РИА Новости подтвердили в суде."Испанские СМИ сообщают, что им только сейчас стало известно о решении Национальной судебной коллегии Испании от июля 2020 года прекратить дело о предположительном "российском следе" в Каталонии накануне референдума 1 октября 2017 года в связи с "отсутствием каких-либо признаков преступления". Любопытно, что о начале "секретных расследований" журналисты узнают с обескураживающей оперативностью, а об их закрытии — спустя год. Интересно, что думает об этом их аудитория?" — заявили в посольстве.Уголовное дело о причастности России к незаконному референдуму возбудили в ноябре 2019 после отчета полиции. Решение о его закрытии приняли ввиду отсутствия "минимальных признаков преступления" по ходатайству прокуратуры. В ведомстве утверждали, что полиция лишь предоставляла статьи из СМИ и утверждения одного осведомителя, сообщает eldiario.es со ссылкой на источники."Стоит также отметить, что посольство терпеливо указывало на абсурдность инсинуаций на эту тему и полное отсутствие у них доказательной базы. Россия не вмешивается во внутренние дела других государств", — подчеркнули в диппредставительстве. В ноябре 2019 года газета País со ссылкой на источники сообщила, что судья Национального суда Испании Мануэль Гарсия-Кастельон начал расследование о "возможной деятельности в Каталонии во время "процесса" (так в Испании называют действия каталонских сторонников движения за независимость) группы, связанной с российскими разведслужбами". Испанское правительство тогда заявляло, что не комментирует подобные публикации, ссылаясь на отсутствие информации и засекреченность расследования.В октябре прошлого года в Барселоне и Жироне (Каталония, Испания) прошла широкомасштабная операция, во время которой задержали 21 человека, в основном предпринимателей и политиков, связанных с движением за независимость региона. Позже всех их освободили. Следствие заявляло, эти люди причастны к незаконному финансированию движения за независимость, в частности пребывания бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона в Бельгии.В некоторых ордерах на обыск, выданных судьей следственного суда № 1 Барселоны Хоакином Агирре Лопесом, среди обоснований их проведения фигурировала Россия. В частности, говорилось в ордерах, каталонский политик Виктор Террадельяс, в отношении которого дело было возбуждено еще в 2018 году, был связан с "группой из России", созданной "во времена Горбачева". А глава этой группы якобы предлагал Пучдемону помощь — "десять тысяч солдат", которые готовы были направиться в Каталонию в случае объявления независимости, а также полностью погасить долг региона. Российское посольство в Испании высмеяло эту информацию.Ранее Москва неоднократно заявляла, что поддерживает территориальную целостность Испании и считает каталонский кризис внутренним делом страны.

https://ria.ru/20210504/khaos-1731001999.html

https://ria.ru/20210331/peregovory-1603600575.html

https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html

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россия, карлес пучдемон, москва, испания, в мире