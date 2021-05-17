https://ria.ru/20210517/semechki-1732685646.html

На Ставрополье за счет господдержки увеличат выпуск жареных семечек

На Ставрополье за счет господдержки увеличат выпуск жареных семечек

Льготный заём в размере 14 миллионов рублей получит ставропольский производитель жаренных семечек, что позволит увеличить объёмы выпуска продукции вдвое,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:57

2021-05-17T17:57

2021-05-17T17:57

ставропольский край

виталий шевченко

ставропольский край

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Льготный заём в размере 14 миллионов рублей получит ставропольский производитель жаренных семечек, что позволит увеличить объёмы выпуска продукции вдвое, сообщает министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.Средства по программе поддержки "Комплексное решение" выделит фонд развития промышленности (ФРП) региона в рамках реализации госпрограммы "Развитие энергетики, промышленности и связи Ставропольского края".Инвестиционный проект по модернизации предприятия был одобрен на заседании экспертного совета фонда. В рамках инвестпроекта завод намерен расширить ассортимент продукции и нарастить годовые объемы производства до 7,3 тысяч тонн к 2026 году.Для этих целей предприятие намерено вложить в развитие свыше 21 миллиона рублей, из которых 14 миллионов рублей составит заёмное финансирование фонда. Средства будут направлены на приобретение нового оборудования. Поскольку станки будут выпущены одним из ставропольских заводов, ставка по займу составит 1% годовых на весь период."Благодаря реализации этого инвестиционного проекта на заводе будут созданы ещё 14 рабочих мест, в местный и региональный бюджеты в виде налоговых отчислений дополнительно поступит более 20 миллионов рублей", — сказал замминистра краевого Минпрома Виталий Шевченко.С 2018 года ФРП региона выдал 14 льготных займов на сумму более 190 миллионов рублей. Общая стоимостью инвестпроектов превысила 920 миллионов рублей, из которых 519,12 миллиона рублей составили собственные средства заёмщиков, а 196 миллионов рублей выделил ФРП.Экономический эффект от инвестиционных проектов, поддержанных с 2018 по 2020 год ФРП Ставрополья, обеспечит предприятиям более 10 миллиардов рублей выручки; свыше 811 миллионов рублей налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, а также позволит создать 115 новых высокопроизводительных рабочих мест.

https://ria.ru/20210517/onkodispanser-1732670689.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий шевченко, ставропольский край, экономика