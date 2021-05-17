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В Орске девушка сломала позвоночник, делая селфи

В Орске девушка сломала позвоночник, делая селфи

Шестнадцатилетняя девушка из Орска получила серьезные травмы при падении с моста, где она делала селфи, сообщили в прокуратуре Оренбургской области. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:10

2021-05-17T15:10

2021-05-17T16:14

гумвд

оренбургская область

происшествия

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УФА, 17 мая – РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка из Орска получила серьезные травмы при падении с моста, где она делала селфи, сообщили в прокуратуре Оренбургской области.По данным ГУМВД, она упала с семиметровой высоты заброшенного железнодорожного моста, врачи диагностировали закрытый перелом 3-го поясничного отдела позвоночника.Прокуратура намерена выяснить все обстоятельства произошедшего и дать оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

оренбургская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, оренбургская область, происшествия