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В Орске девушка сломала позвоночник, делая селфи
В Орске девушка сломала позвоночник, делая селфи
Шестнадцатилетняя девушка из Орска получила серьезные травмы при падении с моста, где она делала селфи, сообщили в прокуратуре Оренбургской области. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:10
2021-05-17T15:10
2021-05-17T16:14
гумвд
оренбургская область
происшествия
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УФА, 17 мая – РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка из Орска получила серьезные травмы при падении с моста, где она делала селфи, сообщили в прокуратуре Оренбургской области.По данным ГУМВД, она упала с семиметровой высоты заброшенного железнодорожного моста, врачи диагностировали закрытый перелом 3-го поясничного отдела позвоночника.Прокуратура намерена выяснить все обстоятельства произошедшего и дать оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
оренбургская область
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РИА Новости
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гумвд, оренбургская область, происшествия