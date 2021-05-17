https://ria.ru/20210517/sboy-1732614564.html

В работе Mail.ru произошел сбой

В работе Mail.ru произошел сбой

Пользователи Mail.ru сообщают о сбоях в работе портала, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:46

2021-05-17T12:46

2021-05-17T12:46

россия

mail.ru group

санкт-петербург

технологии

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пользователи Mail.ru сообщают о сбоях в работе портала, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Отмечается, что сбои начались около 11.13 мск. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.По данным Downdetector, 59% пользователей жалуются на проблемы с почтой, 27% претензий связаны с работой сайта, еще 13% жалуются на проблемы с доступом к другим сервисам.

https://ria.ru/20210517/sboy-1732589798.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, mail.ru group, санкт-петербург, технологии, общество