https://ria.ru/20210517/sboy-1732589798.html
Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:33
2021-05-17T10:33
2021-05-17T10:33
россия
италия
сша
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149465/10/1494651041_0:59:3435:1991_1920x0_80_0_0_ec90ba7c1ff2f36fa2f3930c6aacffce.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 9.33 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США и Германии, а также Великобритании, Италии, России и других стран.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (43%) и проблемы с работой раздела Stories (40%), также поступают жалобы на сбои при авторизации (15%).Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://ria.ru/20210421/instagram-1729229803.html
россия
италия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149465/10/1494651041_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_9a70a542e99853c81ba524eafebbc974.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, италия, сша, технологии