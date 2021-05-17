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Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:33
2021-05-17T10:33
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италия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 9.33 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США и Германии, а также Великобритании, Италии, России и других стран.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (43%) и проблемы с работой раздела Stories (40%), также поступают жалобы на сбои при авторизации (15%).Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://ria.ru/20210421/instagram-1729229803.html
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россия, италия, сша, технологии

Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети

10:33 17.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка социальной сети Instagram
Иконка социальной сети Instagram - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой в работе соцсети произошел примерно в 9.33 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США и Германии, а также Великобритании, Италии, России и других стран.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 12:01Наука
Instagram объявил о борьбе с навязчивыми собеседниками
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (43%) и проблемы с работой раздела Stories (40%), также поступают жалобы на сбои при авторизации (15%).
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
 
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