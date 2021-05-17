https://ria.ru/20210517/sboy-1732589798.html

Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:33

2021-05-17T10:33

2021-05-17T10:33

россия

италия

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технологии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 9.33 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США и Германии, а также Великобритании, Италии, России и других стран.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (43%) и проблемы с работой раздела Stories (40%), также поступают жалобы на сбои при авторизации (15%).Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

https://ria.ru/20210421/instagram-1729229803.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, италия, сша, технологии