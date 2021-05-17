https://ria.ru/20210517/sanktsii-1732720007.html
ЕС продлил санкции против россиян
ЕС продлил санкции против россиян
Совет ЕС продлил на год — до 18 мая 2022 года — действие режима санкций за киберпреступления, говорится в распространенном заявлении Евросоюза. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T21:48
2021-05-17T21:48
2021-05-17T22:31
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Совет ЕС продлил на год — до 18 мая 2022 года — действие режима санкций за киберпреступления, говорится в распространенном заявлении Евросоюза.Брюссель утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки против стран-участниц, третьих стран или международных организаций, 17 мая 2019 года.Первые ограничения ввели 30 июля 2020 года. В черный список попали четыре гражданина России и одна организация. 22 октября ЕС распространил санкции еще на двух физических и одно юридическое лицо из России.Внешнеполитическая служба ЕС некоторое время назад предложила дополнительно усилить действующий режим санкций ЕС за кибератаки новыми ограничительными мерами. Также предлагается вводить их простым большинством голосов для ускорения процесса.Сейчас для утверждения санкционного списка необходима единогласная поддержка 27 государств ЕС.
https://ria.ru/20210504/khaos-1731001999.html
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