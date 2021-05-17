https://ria.ru/20210517/sanktsii-1732720007.html

ЕС продлил санкции против россиян

ЕС продлил санкции против россиян

Совет ЕС продлил на год — до 18 мая 2022 года — действие режима санкций за киберпреступления, говорится в распространенном заявлении Евросоюза. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T21:48

2021-05-17T21:48

2021-05-17T22:31

евросоюз

китай

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730995860_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_5389003e6a988928a050ba771b3a3c08.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Совет ЕС продлил на год — до 18 мая 2022 года — действие режима санкций за киберпреступления, говорится в распространенном заявлении Евросоюза.Брюссель утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки против стран-участниц, третьих стран или международных организаций, 17 мая 2019 года.Первые ограничения ввели 30 июля 2020 года. В черный список попали четыре гражданина России и одна организация. 22 октября ЕС распространил санкции еще на двух физических и одно юридическое лицо из России.Внешнеполитическая служба ЕС некоторое время назад предложила дополнительно усилить действующий режим санкций ЕС за кибератаки новыми ограничительными мерами. Также предлагается вводить их простым большинством голосов для ускорения процесса.Сейчас для утверждения санкционного списка необходима единогласная поддержка 27 государств ЕС.

https://ria.ru/20210504/khaos-1731001999.html

https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, китай, в мире, россия