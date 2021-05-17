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ЕС продлил санкции против россиян
ЕС продлил санкции против россиян
Совет ЕС продлил на год — до 18 мая 2022 года — действие режима санкций за киберпреступления, говорится в распространенном заявлении Евросоюза. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T21:48
2021-05-17T22:31
евросоюз
китай
в мире
россия
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Совет ЕС продлил на год — до 18 мая 2022 года — действие режима санкций за киберпреступления, говорится в распространенном заявлении Евросоюза.Брюссель утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки против стран-участниц, третьих стран или международных организаций, 17 мая 2019 года.Первые ограничения ввели 30 июля 2020 года. В черный список попали четыре гражданина России и одна организация. 22 октября ЕС распространил санкции еще на двух физических и одно юридическое лицо из России.Внешнеполитическая служба ЕС некоторое время назад предложила дополнительно усилить действующий режим санкций ЕС за кибератаки новыми ограничительными мерами. Также предлагается вводить их простым большинством голосов для ускорения процесса.Сейчас для утверждения санкционного списка необходима единогласная поддержка 27 государств ЕС.
https://ria.ru/20210504/khaos-1731001999.html
https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html
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евросоюз, китай, в мире, россия

ЕС продлил санкции против россиян

21:48 17.05.2021 (обновлено: 22:31 17.05.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Совет ЕС продлил на год — до 18 мая 2022 года — действие режима санкций за киберпреступления, говорится в распространенном заявлении Евросоюза.
Брюссель утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки против стран-участниц, третьих стран или международных организаций, 17 мая 2019 года.
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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"В Европе хаос": западные СМИ раскрывают хитрость России
Первые ограничения ввели 30 июля 2020 года. В черный список попали четыре гражданина России и одна организация. 22 октября ЕС распространил санкции еще на двух физических и одно юридическое лицо из России.
Внешнеполитическая служба ЕС некоторое время назад предложила дополнительно усилить действующий режим санкций ЕС за кибератаки новыми ограничительными мерами. Также предлагается вводить их простым большинством голосов для ускорения процесса.
Сейчас для утверждения санкционного списка необходима единогласная поддержка 27 государств ЕС.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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В отношениях с Россией ЕС все еще идет по стопам Наполеона
 
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