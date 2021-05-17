России не нужны "стабильно предсказуемые санкции" США, заявил Лавров
15:06 17.05.2021 (обновлено: 16:14 17.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. России важны конкретные шаги Вашингтона, заявил глава российского МИД, озвучивая ожидания от предстоящей встречи с американским коллегой, госсекретарем Энтони Блинкеном.
Комментируя высказывания американской стороны о необходимости "стабильных и предсказуемых" отношений с Россией, Лавров отметил, что в этом контексте имеют наибольшую важность конкретные шаги Вашингтона, а не его риторика. "Если это стабильные и предсказуемые санкции, это, наверное, не то, что нужно нам. И мы будем относиться к призывам Соединенных Штатов нормализовать отношения не по словам, которых уже слишком много, а по конкретным делам", - указал Сергей Лавров, добавив, что у Блинкена схожий подход к ситуации.
Ранее представитель госдепа заявил, что предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча Блинкена и Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь. Госсекретарь США с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе, посетив Данию, Исландию и Гренландию. В Исландии 19-20 мая Блинкен примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета. Госдепартамент пока не называет дату предстоящей встречи, подробности станут известны позднее.