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России не нужны "стабильно предсказуемые санкции" США, заявил Лавров
России не нужны "стабильно предсказуемые санкции" США, заявил Лавров
России важны конкретные шаги Вашингтона, заявил глава российского МИД, озвучивая ожидания от предстоящей встречи с американским коллегой, госсекретарем Энтони... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:06
2021-05-17T16:14
россия
реакция на санкции
санкции
сергей лавров
сша
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. России важны конкретные шаги Вашингтона, заявил глава российского МИД, озвучивая ожидания от предстоящей встречи с американским коллегой, госсекретарем Энтони Блинкеном.Комментируя высказывания американской стороны о необходимости "стабильных и предсказуемых" отношений с Россией, Лавров отметил, что в этом контексте имеют наибольшую важность конкретные шаги Вашингтона, а не его риторика. "Если это стабильные и предсказуемые санкции, это, наверное, не то, что нужно нам. И мы будем относиться к призывам Соединенных Штатов нормализовать отношения не по словам, которых уже слишком много, а по конкретным делам", - указал Сергей Лавров, добавив, что у Блинкена схожий подход к ситуации.Ранее представитель госдепа заявил, что предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча Блинкена и Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь. Госсекретарь США с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе, посетив Данию, Исландию и Гренландию. В Исландии 19-20 мая Блинкен примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета. Госдепартамент пока не называет дату предстоящей встречи, подробности станут известны позднее.
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россия, реакция на санкции, санкции, сергей лавров, сша, в мире

России не нужны "стабильно предсказуемые санкции" США, заявил Лавров

15:06 17.05.2021 (обновлено: 16:14 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. России важны конкретные шаги Вашингтона, заявил глава российского МИД, озвучивая ожидания от предстоящей встречи с американским коллегой, госсекретарем Энтони Блинкеном.
Комментируя высказывания американской стороны о необходимости "стабильных и предсказуемых" отношений с Россией, Лавров отметил, что в этом контексте имеют наибольшую важность конкретные шаги Вашингтона, а не его риторика. "Если это стабильные и предсказуемые санкции, это, наверное, не то, что нужно нам. И мы будем относиться к призывам Соединенных Штатов нормализовать отношения не по словам, которых уже слишком много, а по конкретным делам", - указал Сергей Лавров, добавив, что у Блинкена схожий подход к ситуации.
Ранее представитель госдепа заявил, что предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча Блинкена и Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь. Госсекретарь США с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе, посетив Данию, Исландию и Гренландию. В Исландии 19-20 мая Блинкен примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета. Госдепартамент пока не называет дату предстоящей встречи, подробности станут известны позднее.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
14:57
Блинкен назвал Россию угрозой для Европы
 
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