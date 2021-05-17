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Наука
https://ria.ru/20210517/samsung-1732610150.html
Samsung выпустит бюджетный смартфон Galaxy A22 с поддержкой 5G
Samsung выпустит бюджетный смартфон Galaxy A22 с поддержкой 5G
Компания Samsung готовится выпустить недорогой смартфон с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. О сертификации Galaxy A22 новинки сообщает... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:22
2021-05-17T12:22
наука
samsung
android
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Компания Samsung готовится выпустить недорогой смартфон с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. О сертификации Galaxy A22 новинки сообщает Gizmochina.Смартфону приписывают 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+. Ожидается, что Samsung A22 будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 700. Сообщается и о варианте с 4G, который получит процессор Helio G80.Модель с 5G будет отличаться от LTE-версии и набором камер — первая получит трехсенсорный модуль (основной датчик на 48 Мп), а у второй количество камер будет на одну больше. Инсайдеры намекают, что Galaxy A22 оснастят аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки.Устройство официально представят в июне. Неизвестно, доедет ли до России версия смартфона с 5G — старший A32 у нас предлагается без этой функции. Стоимость Samsung A22 пока не раскрывается, актуальный A21s российскому покупателю обойдется в 14 000 рублей.
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samsung, android, гаджеты, технологии

Samsung выпустит бюджетный смартфон Galaxy A22 с поддержкой 5G

12:22 17.05.2021
 
© VoiceSamsung Galaxy A22
Samsung Galaxy A22 - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Voice
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Компания Samsung готовится выпустить недорогой смартфон с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. О сертификации Galaxy A22 новинки сообщает Gizmochina.
Смартфону приписывают 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+. Ожидается, что Samsung A22 будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 700. Сообщается и о варианте с 4G, который получит процессор Helio G80.
Модель с 5G будет отличаться от LTE-версии и набором камер — первая получит трехсенсорный модуль (основной датчик на 48 Мп), а у второй количество камер будет на одну больше. Инсайдеры намекают, что Galaxy A22 оснастят аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки.
Устройство официально представят в июне. Неизвестно, доедет ли до России версия смартфона с 5G — старший A32 у нас предлагается без этой функции. Стоимость Samsung A22 пока не раскрывается, актуальный A21s российскому покупателю обойдется в 14 000 рублей.
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