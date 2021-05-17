https://ria.ru/20210517/sakhar-1732609861.html

Производители рассказали о перспективах роста цен на сахар

Производители рассказали о перспективах роста цен на сахар

Союз сахаропроизводителей России ("Союзроссахар") не ожидает роста стоимости сахара после 1 июня, когда оканчивается действие соглашения о стабилизации цен,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:19

2021-05-17T12:19

2021-05-17T12:19

россия

союзроссахар

сахар

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/16961/74/169617431_0:164:3216:1973_1920x0_80_0_0_a8926b15dfab9153e0228b5286ce449b.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Союз сахаропроизводителей России ("Союзроссахар") не ожидает роста стоимости сахара после 1 июня, когда оканчивается действие соглашения о стабилизации цен, сообщил журналистам председатель правления "Союзроссахара" Андрей Бодин."Сахарные заводы продолжают выполнять свои обязательства в рамках соглашения и поставляют в торговые сети со своих складов сахар по цене, не превышающей 36 рубля за килограмм. В дальнейшем, и после окончания действия соглашения 1 июня, Союзроссахар не ожидает роста цен на эту продукцию на российском рынке", - сказал Бодин.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.Председатель правления союза указал, что на текущей неделе заканчивается посевная кампания сахарной свеклы. "С учетом прогнозов по средним температурам в период вегетации, а также объемов накопленной влаги производство свекловичного сахара в России в новом сезоне позволит полностью удовлетворить не только потребности внутреннего рынка, но и рынков стран-участниц Евразийского экономического союза", - добавил Бодин.По его словам, сохранению стабильной ситуации на российском рынке будет способствовать новая мера господдержки отрасли в виде субсидии при реализации сахара в торговые сети по цене соглашения. "В настоящий момент практически все сахарные заводы заключили прямые договоры с торговыми сетями, что позволит полностью обеспечить потребности населения в российском сахаре", - отметил глава "Союзроссахара".

https://ria.ru/20210517/sakhar-1732576043.html

https://ria.ru/20210514/tseny-1732271518.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, союзроссахар, сахар, экономика