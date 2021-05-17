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Производители рассказали о перспективах роста цен на сахар
Производители рассказали о перспективах роста цен на сахар
Союз сахаропроизводителей России ("Союзроссахар") не ожидает роста стоимости сахара после 1 июня, когда оканчивается действие соглашения о стабилизации цен,... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:19
2021-05-17T12:19
россия
союзроссахар
сахар
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Союз сахаропроизводителей России ("Союзроссахар") не ожидает роста стоимости сахара после 1 июня, когда оканчивается действие соглашения о стабилизации цен, сообщил журналистам председатель правления "Союзроссахара" Андрей Бодин."Сахарные заводы продолжают выполнять свои обязательства в рамках соглашения и поставляют в торговые сети со своих складов сахар по цене, не превышающей 36 рубля за килограмм. В дальнейшем, и после окончания действия соглашения 1 июня, Союзроссахар не ожидает роста цен на эту продукцию на российском рынке", - сказал Бодин.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.Председатель правления союза указал, что на текущей неделе заканчивается посевная кампания сахарной свеклы. "С учетом прогнозов по средним температурам в период вегетации, а также объемов накопленной влаги производство свекловичного сахара в России в новом сезоне позволит полностью удовлетворить не только потребности внутреннего рынка, но и рынков стран-участниц Евразийского экономического союза", - добавил Бодин.По его словам, сохранению стабильной ситуации на российском рынке будет способствовать новая мера господдержки отрасли в виде субсидии при реализации сахара в торговые сети по цене соглашения. "В настоящий момент практически все сахарные заводы заключили прямые договоры с торговыми сетями, что позволит полностью обеспечить потребности населения в российском сахаре", - отметил глава "Союзроссахара".
https://ria.ru/20210517/sakhar-1732576043.html
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россия, союзроссахар, сахар, экономика

Производители рассказали о перспективах роста цен на сахар

12:19 17.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСклад сахара. Архивное фото
Склад сахара. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Союз сахаропроизводителей России ("Союзроссахар") не ожидает роста стоимости сахара после 1 июня, когда оканчивается действие соглашения о стабилизации цен, сообщил журналистам председатель правления "Союзроссахара" Андрей Бодин.
"Сахарные заводы продолжают выполнять свои обязательства в рамках соглашения и поставляют в торговые сети со своих складов сахар по цене, не превышающей 36 рубля за килограмм. В дальнейшем, и после окончания действия соглашения 1 июня, Союзроссахар не ожидает роста цен на эту продукцию на российском рынке", - сказал Бодин.
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Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.
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Более половины опрошенных россиян заметили рост цен на продукты
Председатель правления союза указал, что на текущей неделе заканчивается посевная кампания сахарной свеклы. "С учетом прогнозов по средним температурам в период вегетации, а также объемов накопленной влаги производство свекловичного сахара в России в новом сезоне позволит полностью удовлетворить не только потребности внутреннего рынка, но и рынков стран-участниц Евразийского экономического союза", - добавил Бодин.
По его словам, сохранению стабильной ситуации на российском рынке будет способствовать новая мера господдержки отрасли в виде субсидии при реализации сахара в торговые сети по цене соглашения. "В настоящий момент практически все сахарные заводы заключили прямые договоры с торговыми сетями, что позволит полностью обеспечить потребности населения в российском сахаре", - отметил глава "Союзроссахара".
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
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