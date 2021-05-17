https://ria.ru/20210517/sakhar-1732576043.html

Минсельхоз оценил ситуацию на российском рынке сахара

Минсельхоз оценил ситуацию на российском рынке сахара

Минсельхоз считает ситуацию на российском рынке сахара стабильной, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T08:34

2021-05-17T08:34

2021-05-17T09:34

россия

сахар

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Минсельхоз считает ситуацию на российском рынке сахара стабильной, говорится в сообщении ведомства.Сохранить стабильные цены поможет и квота на импорт сахара с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой — в этом году их планируется увеличить почти на 15 процентов, до 1,06 миллиона гектаров.Таким образом, добавили в министерстве, в этом году производство свеклы составит не менее 40 миллионов тонн, что даст порядка шести миллионов тонн сахара. Этого хватит, чтобы обеспечить и потребности внутреннего рынка, и сформировать запасы.Помимо этого, в период подготовки к новому производственному сезону будет действовать еще одна мера поддержки предприятий — субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара.В декабре прошлого года из-за резкого роста цен на основные продукты питания правительство объявило комплекс мер, которые должны были стабилизировать ситуацию. Среди них — соглашения, закрепившие предельные оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, цены на сахар не должны превышать 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице.Действие соглашения на сахар истекает 1 июня. Как писал "Коммерсант" со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут, это, а также то, что сев сахарной свеклы идет с отставанием, может привести к росту цен. При этом правительство рассматривает новые меры регулирования, в том числе создание интервенционного фонда и утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахар, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика