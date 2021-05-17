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Минсельхоз оценил ситуацию на российском рынке сахара
Минсельхоз оценил ситуацию на российском рынке сахара
Минсельхоз считает ситуацию на российском рынке сахара стабильной, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:34
2021-05-17T08:34
2021-05-17T09:34
россия
сахар
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Минсельхоз считает ситуацию на российском рынке сахара стабильной, говорится в сообщении ведомства.Сохранить стабильные цены поможет и квота на импорт сахара с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой — в этом году их планируется увеличить почти на 15 процентов, до 1,06 миллиона гектаров.Таким образом, добавили в министерстве, в этом году производство свеклы составит не менее 40 миллионов тонн, что даст порядка шести миллионов тонн сахара. Этого хватит, чтобы обеспечить и потребности внутреннего рынка, и сформировать запасы.Помимо этого, в период подготовки к новому производственному сезону будет действовать еще одна мера поддержки предприятий — субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара.В декабре прошлого года из-за резкого роста цен на основные продукты питания правительство объявило комплекс мер, которые должны были стабилизировать ситуацию. Среди них — соглашения, закрепившие предельные оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, цены на сахар не должны превышать 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице.Действие соглашения на сахар истекает 1 июня. Как писал "Коммерсант" со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут, это, а также то, что сев сахарной свеклы идет с отставанием, может привести к росту цен. При этом правительство рассматривает новые меры регулирования, в том числе создание интервенционного фонда и утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта.
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россия, сахар, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Минсельхоз
считает ситуацию на российском рынке сахара
стабильной, говорится в сообщении ведомства.
"Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме", — отметили в Минсельхозе.
Сохранить стабильные цены поможет и квота на импорт сахара с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой — в этом году их планируется увеличить почти на 15 процентов, до 1,06 миллиона гектаров.
Таким образом, добавили в министерстве, в этом году производство свеклы составит не менее 40 миллионов тонн, что даст порядка шести миллионов тонн сахара. Этого хватит, чтобы обеспечить и потребности внутреннего рынка, и сформировать запасы.
Помимо этого, в период подготовки к новому производственному сезону будет действовать еще одна мера поддержки предприятий — субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара.
В декабре прошлого года из-за резкого роста цен на основные продукты питания правительство объявило комплекс мер, которые должны были стабилизировать ситуацию. Среди них — соглашения, закрепившие предельные оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, цены на сахар не должны превышать 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице.
Действие соглашения на сахар истекает 1 июня. Как писал "Коммерсант"
со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут, это, а также то, что сев сахарной свеклы идет с отставанием, может привести к росту цен. При этом правительство рассматривает новые меры регулирования, в том числе создание интервенционного фонда и утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта.