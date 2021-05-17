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Начальник Центра подготовки космонавтов написал заявление об увольнении
Начальник Центра подготовки космонавтов написал заявление об увольнении
Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов написал заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию, его сменит первый заместитель... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:52
2021-05-17T12:52
павел власов
луна
центр подготовки космонавтов
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов написал заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию, его сменит первый заместитель начальника ЦПК Максим Харламов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса"."Власов написал заявление об уходе на пенсию с 1 июня. Новым начальником станет ныне первый зам - Максим Харламов", - сказали в пресс-службе.Там добавили, что генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил Власова за плодотворную работу.Власов был назначен на должность начальника центра в 2017 году. До этого он возглавлял Летно-исследовательский институт имени Громова, был летчиком-испытателем. Он стал первым за полвека начальником центра – не космонавтом. Одним из заметных новшеств Власова стало введение в подготовку космонавтов тренировок на вертолете для отработки вертикальной посадки на Луну и планеты.Харламов также не является космонавтом, но длительное время работает в центре. Сейчас он занимает должность первого заместителя начальника центра по организации деятельности и инновационному развитию. Ранее он дважды временно возглавлял центр: перед назначением начальником космонавта Юрия Лончакова, а затем перед назначением Власова.
https://ria.ru/20210515/mars-1732415511.html
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павел власов, луна, центр подготовки космонавтов, роскосмос, дмитрий рогозин

Начальник Центра подготовки космонавтов написал заявление об увольнении

12:52 17.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов написал заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию, его сменит первый заместитель начальника ЦПК Максим Харламов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Власов написал заявление об уходе на пенсию с 1 июня. Новым начальником станет ныне первый зам - Максим Харламов", - сказали в пресс-службе.
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Там добавили, что генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил Власова за плодотворную работу.
Власов был назначен на должность начальника центра в 2017 году. До этого он возглавлял Летно-исследовательский институт имени Громова, был летчиком-испытателем. Он стал первым за полвека начальником центра – не космонавтом. Одним из заметных новшеств Власова стало введение в подготовку космонавтов тренировок на вертолете для отработки вертикальной посадки на Луну и планеты.
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Харламов также не является космонавтом, но длительное время работает в центре. Сейчас он занимает должность первого заместителя начальника центра по организации деятельности и инновационному развитию. Ранее он дважды временно возглавлял центр: перед назначением начальником космонавта Юрия Лончакова, а затем перед назначением Власова.
 
Павел ВласовЛунаЦентр подготовки космонавтовРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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