https://ria.ru/20210517/roskomnadzor-1732675530.html

Роскомнадзор допустил замедление работы Facebook и YouTube

Роскомнадзор допустил замедление работы Facebook и YouTube

Роскомнадзор может замедлить трафик для Facebook и YouTube по аналогии с Twitter, если они не примут меры по удалению запрещенного в РФ контента, говорится в... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:14

2021-05-17T17:14

2021-05-17T17:29

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Роскомнадзор может замедлить трафик для Facebook и YouTube по аналогии с Twitter, если они не примут меры по удалению запрещенного в РФ контента, говорится в сообщении ведомства.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В конце апреля Роскомнадзор уведомил руководство соцсети Twitter о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. По истечении этого срока была проведена проверка, в результате которой ведомство решило не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, сохранив замедление на мобильных."Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

https://ria.ru/20210517/facebook-1732606966.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

twitter, россия, facebook, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество