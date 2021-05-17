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Роскомнадзор допустил замедление работы Facebook и YouTube
Роскомнадзор допустил замедление работы Facebook и YouTube
Роскомнадзор может замедлить трафик для Facebook и YouTube по аналогии с Twitter, если они не примут меры по удалению запрещенного в РФ контента, говорится в... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:14
2021-05-17T17:29
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Роскомнадзор может замедлить трафик для Facebook и YouTube по аналогии с Twitter, если они не примут меры по удалению запрещенного в РФ контента, говорится в сообщении ведомства.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В конце апреля Роскомнадзор уведомил руководство соцсети Twitter о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. По истечении этого срока была проведена проверка, в результате которой ведомство решило не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, сохранив замедление на мобильных."Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции", - говорится в сообщении Роскомнадзора.
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twitter, россия, facebook, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество

Роскомнадзор допустил замедление работы Facebook и YouTube

17:14 17.05.2021 (обновлено: 17:29 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Роскомнадзор может замедлить трафик для Facebook и YouTube по аналогии с Twitter, если они не примут меры по удалению запрещенного в РФ контента, говорится в сообщении ведомства.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В конце апреля Роскомнадзор уведомил руководство соцсети Twitter о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. По истечении этого срока была проведена проверка, в результате которой ведомство решило не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, сохранив замедление на мобильных.
"Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции", - говорится в сообщении Роскомнадзора.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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