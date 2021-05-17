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Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
https://ria.ru/20210517/remont-1732668503.html
На Вологодчине в ближайшие три года отремонтируют более 20 мостов
На Вологодчине в ближайшие три года отремонтируют более 20 мостов
Более 20 мостов отремонтируют в Вологодской области в ближайшие три года с 2022 по 2024 по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", на это федеральный... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:50
2021-05-17T16:50
вологодская область
жкх
вологда
кувшиново
вологодская область
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ВОЛОГДА, 17 мая – РИА Новости. Более 20 мостов отремонтируют в Вологодской области в ближайшие три года с 2022 по 2024 по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", на это федеральный бюджет дополнительно выделит 3,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства области.По данным пресс-службы, федеральное дорожное агентство поставило задачу отремонтировать к 2024 году на территории Вологодской области почти 2 тысячи погонных метров мостовых сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии."Нам подтверждено выделение финансирования в объеме 3,8 миллиарда рублей на капитальный ремонт крупнейших мостовых сооружений. В том числе таких как Октябрьский мост в Череповце с объемом финансирования 1,3 миллиарда рублей, мост через реку Сухону по дороге Тотьма-Никольск – 350 миллионов рублей, мост через реку Вологду в поселке Кувшиново – 287 миллионов рублей, мост через реку Содему по улице Челюскинцев в Вологде – 295 миллионов рублей, а также еще более 20 мостовых сооружений, которые в эту программу вошли. В ближайшее время мы должны подготовить соответствующую документацию и приступить к ремонту этих мостовых сооружений", – цитирует пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова.По словам губернатора, финансирование ремонтов будет комплексным, деньги выделит и региональный бюджет, и муниципалитеты, но большую часть расходов возьмет на себя федеральный бюджет. Кроме того, со следующего года в проект "Безопасные качественные дороги" включат капитальный ремонт трамвайных путей в городских агломерациях, что актуально для Череповца. "Я дал поручение начать отработку этого вопроса с министерством транспорта, чтобы регион мог воспользоваться и этой возможностью", - сказал Кувшинников.
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жкх, вологда, кувшиново, вологодская область

На Вологодчине в ближайшие три года отремонтируют более 20 мостов

16:50 17.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОктябрьский автомобильный вантовый мост через реку Шексну в Череповце
Октябрьский автомобильный вантовый мост через реку Шексну в Череповце - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ВОЛОГДА, 17 мая – РИА Новости. Более 20 мостов отремонтируют в Вологодской области в ближайшие три года с 2022 по 2024 по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", на это федеральный бюджет дополнительно выделит 3,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства области.
По данным пресс-службы, федеральное дорожное агентство поставило задачу отремонтировать к 2024 году на территории Вологодской области почти 2 тысячи погонных метров мостовых сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
"Нам подтверждено выделение финансирования в объеме 3,8 миллиарда рублей на капитальный ремонт крупнейших мостовых сооружений. В том числе таких как Октябрьский мост в Череповце с объемом финансирования 1,3 миллиарда рублей, мост через реку Сухону по дороге Тотьма-Никольск – 350 миллионов рублей, мост через реку Вологду в поселке Кувшиново – 287 миллионов рублей, мост через реку Содему по улице Челюскинцев в Вологде – 295 миллионов рублей, а также еще более 20 мостовых сооружений, которые в эту программу вошли. В ближайшее время мы должны подготовить соответствующую документацию и приступить к ремонту этих мостовых сооружений", – цитирует пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова.
По словам губернатора, финансирование ремонтов будет комплексным, деньги выделит и региональный бюджет, и муниципалитеты, но большую часть расходов возьмет на себя федеральный бюджет. Кроме того, со следующего года в проект "Безопасные качественные дороги" включат капитальный ремонт трамвайных путей в городских агломерациях, что актуально для Череповца.
"Я дал поручение начать отработку этого вопроса с министерством транспорта, чтобы регион мог воспользоваться и этой возможностью", - сказал Кувшинников.
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