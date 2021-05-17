https://ria.ru/20210517/remeyk-1732376120.html

Мадс Миккельсен признал, что американцы не умеют пить, как датчане

Мадс Миккельсен признал, что американцы не умеют пить, как датчане

Мадс Миккельсен рассказал, что думает о голливудском ремейке датского фильма "Еще по одной", сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T05:54

2021-05-17T05:54

2021-05-17T05:54

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мадс Миккельсен рассказал, что думает о голливудском ремейке датского фильма "Еще по одной", сообщает Entertainment Weekly.Актер исполнил главную роль в оригинальной ленте. Он сыграл школьного учителя, который вместе со своими друзьями провел странный эксперимент. Они решили проверить на себе теорию, согласно которой человеку для счастливой жизни не хватает полпромилле. Каждый день мужчины пили спиртное и делали специальный тест на содержание алкоголя в крови. Опыт привел к неожиданным результатам. Миккельсен считает, что создать любой ремейк непросто, но актер понимает, почему в Голливуде решили переснять "Еще по одной" — хоть датский фильм и посмотрело много людей, по его мнению, оригинальный проект не очень масштабный. Он также признал, что американцы пьют не так, как датчане. "Культура потребления в странах разная, особенно это касается Дании и Америки. Все хотят узнать, не подойдут ли в Америке к этому вопросу совсем по-другому. Вполне возможно. А возможно, что и нет. Я хочу сказать, что фильм все же о принятии жизни и поиске себя. И если создатели ремейка это поймут, но они обретут некоторую свободу в плане алкоголя", — говорит актер. Картина Томаса Винтерберга "Еще по одной" получила в этом году "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Права на создание англоязычного ремейка приобрела кинокомпания Леонардо Ди Каприо Appian Way.

https://ria.ru/20210426/oskar-1729903805.html

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